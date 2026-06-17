La 5ª edición del Concurso de Cortometrajes de OUIGO regresa con más diversidad y talento que nunca

Tras la gran acogida de sus cuatro ediciones anteriores, OUIGO se suma un año más a la celebración del Orgullo con la 5ª Edición del Concurso de Cortometrajes OUIGO Orgullo 2026. Una iniciativa con la que la compañía vuelve a animar al público a dar forma a sus ideas y experiencias mediante la escritura de un guion y su posterior producción y adaptación a la gran pantalla.

Premio RAINBOW x OUIGO, en colaboración con Dulceida

Como gran novedad de esta edición, OUIGO lanza la categoría especial RAINBOW x OUIGO, un premio que celebra el viaje no solo como desplazamiento, sino como una experiencia de identidad, descubrimiento personal y libertad.

Este reconocimiento estará ligado a Dulceida, una de las creadoras de contenido más influyentes del país y todo un referente dentro del colectivo LGTBIQ+, quien será la encargada de seleccionar el corto ganador y entregar el premio durante la gala. Un reconocimiento que otorgará, además, la posibilidad de formar parte de un plan muy especial: asistir como invitado al universo RAINBOW el 25 de junio, accediendo desde dentro a uno de los eventos más exclusivos y vibrantes del Orgullo en Madrid. Sin duda, una de las citas imprescindibles del Pride madrileño que promete ofrecer una vivencia inolvidable.

Un jurado de altura y mucho Pride sobre el escenario

Los guiones finalistas han sido seleccionados por un jurado de profesionales del sector de la talla de Inés Pintor y Pablo Santidrián, directores, guionistas y productores de la aclamada serie El tiempo que te doy; Ager Mendieta, cineasta, técnico audiovisual y crítico de cine cuya misión es dar visibilidad a las historias y experiencias de la comunidad LGTBI+ a través del cine; Ariel Yborra, coordinadora del grupo trans de COGAM y creadora y directora del pódcast TransTornadas; Alejandro Melero, autor teatral de obras de ensayo y ficción, y un representante de la marca, Federico Pareja, director comercial y de Marketing de OUIGO.

Por si fuera poco, esta edición, además, contará con Supremme de Luxe, artista española referente en el mundo drag, como maestra de ceremonias, quien también ofrecerá una actuación musical en directo, aportando su personalidad y energía a una noche que promete ser inolvidable.

Premios que impulsan el talento

Los afortunados en llegar a la fase final, además de recibir un voucher de 100 € para viajar en OUIGO y una dotación económica de 350 €, optarán a los siguientes premios: 4.000 € al mejor cortometraje elegido por el jurado, 1.500 € al favorito del público y el premio especial de este año RAINBOW x OUIGO, con reconocimiento de Dulceida e invitación especial a su fiesta RAINBOW el 25 de junio.

Además, se volverá a reconocer la «Mejor Interpretación«, premiando la mejor actuación dentro de los cortos finalistas con un voucher de 500 € para viajar en OUIGO.

Y como muestra del compromiso del festival con la visibilidad y la difusión del talento emergente, los cortometrajes premiados en esta gala serán proyectados en el Festival QueerCineMad.

El viaje hacia la diversidad continúa este 2026

Durante las anteriores ediciones del Festival, la compañía recibió más de 800 guiones, consolidando esta iniciativa como una plataforma de referencia para nuevos talentos.

Después de una intensa fase de recepción y valoración de propuestas, el jurado ya ha seleccionado hasta 10 guiones finalistas, elegidos por su creatividad, originalidad y por situar la diversidad en el centro del relato, inspirándose además en los destinos OUIGO o en la experiencia de viajar.

Una vez anunciados oficialmente el pasado 4 de mayo, los guiones finalistas han cobrado vida y se han convertido en cortometrajes que ya están listos para dar el siguiente paso. Hoy, 17 de junio, los cortos finalistas se han publicado para abrir el periodo de votación popular, que permanecerá activo hasta el 21 de junio en su página web. Será el público quien decida cuál se alza con el esperado Premio del Público, que se entregará durante la gala final.

Además, todos aquellos que se animen a votar por su corto favorito podrán optar a una entrada doble para asistir a la gala y vivir la experiencia de primera mano, así como participar en un sorteo de más de 200 € en viajes.

El 24 de junio, como antesala de la semana del Orgullo en Madrid, OUIGO celebrará la gala de esta quinta edición en una sala de proyecciones de la ciudad, donde se exhibirán los cortos finalistas y se anunciarán los ganadores, incluyendo el nuevo Premio RAINBOW x OUIGO.

OUIGO anima a todo el mundo a estar atento y votar a su favorito formando parte de esta esperada y especial quinta edición.