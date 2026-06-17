AQUALIBER N y LABMÓVIL ganan la II edición de Roota, el programa de intraemprendimiento de FCC

La segunda edición de Roota, el programa de intraemprendimiento del Grupo FCC organizado por el equipo de Digital Innovation Lab, ha llegado a su fin con la celebración del Demo Day en la Sede Corporativa de FCC en Las Tablas (Madrid), poniendo así el cierre a su tercera y última fase del programa.

Durante el Demo Day, los equipos finalistas presentaron sus proyectos ante un comité de evaluación integrado por directores de las Áreas de negocio y miembros del Comité Ejecutivo de FCC e Inmocemento, quienes valoraron el grado de madurez, el impacto y la viabilidad de las iniciativas desarrolladas.

Como resultado del proceso de evaluación, dos equipos han sido reconocidos ex aequo como ganadores de esta edición: AQUALIBER‑N y LABMÓVIL, ambos pertenecientes a Aqualia en España. Los proyectos han destacado por su alto nivel de desarrollo, así como por el potencial real de sus soluciones para generar impacto en el negocio.

A lo largo del programa, ambos equipos han desarrollado un Producto Mínimo Viable (PMV), han validado sus hipótesis de negocio y han definido tanto su modelo de negocio como su plan de viabilidad financiera, demostrando la aplicabilidad y escalabilidad de sus propuestas.

Proyectos ganadores

AQUALIBER-N, desarrollado por Patricio Hermosilla, Irene Fernández, Damián Amador y Miriam Tena, de Aqualia, propone una solución innovadora para combatir uno de los desafíos ambientales más relevantes en la gestión del agua: la eutrofización y la contaminación por nitratos en masas de agua continentales. Frente a este contexto, el proyecto plantea una solución innovadora orientada a la recuperación de la calidad del agua y a la regeneración de entornos degradados, alineándose con las crecientes exigencias regulatorias y los objetivos de sostenibilidad.

La propuesta de valor del proyecto reside en su enfoque integral, que combina innovación tecnológica y visión operativa para actuar directamente sobre los focos de contaminación, permitiendo reducir la carga de nutrientes y mejorar el estado ecológico de las aguas. Su potencial aplicación en distintos entornos —desde aguas continentales hasta ecosistemas costeros— lo posiciona como una solución escalable y de alto impacto, capaz de contribuir tanto a la protección del medio ambiente como a la generación de valor para el negocio en el ámbito de la gestión del agua.

LABMÓVIL, liderado por Cristina Fernández, también de la empresa Aqualia, plantea una transformación del modelo tradicional de muestreo de aguas mediante el desarrollo de un laboratorio móvil capaz de realizar tomas de muestras acreditadas y análisis in situ. Este enfoque responde a los nuevos requerimientos regulatorios que, en los próximos años, exigirán procesos más rigurosos, trazables y auditables. En este contexto, el proyecto propone un cambio de paradigma, integrando en una única unidad móvil todos los recursos necesarios para ejecutar el proceso completo de muestreo, garantizando estándares de calidad y fiabilidad.

Su propuesta de valor se basa en la optimización operativa, el control directo del proceso y la mejora de la eficiencia, reduciendo la dependencia de terceros y simplificando la logística asociada al muestreo tradicional. El proyecto ha demostrado, además, una clara viabilidad y aceptación interna, con resultados que evidencian su capacidad para mejorar la calidad del servicio y generar ahorros relevantes frente al modelo actual, reforzando al mismo tiempo la trazabilidad, la coordinación y el aseguramiento de la calidad en todo el proceso.

Equipo finalista

GreenScore Plug-In, de FCC Environment CEE en Austria, ha sido el tercer proyecto clasificado en esta edición, desarrollado por Nora Bohrn y Natasa Maksimovic, una solución que introduce un nuevo enfoque en la toma de decisiones de inversión, integrando de manera estructurada los criterios de sostenibilidad dentro de los procesos de evaluación de proyectos. En un contexto donde los factores ESG adquieren un peso creciente, la solución permite superar la fragmentación actual de datos y la dificultad para cuantificar su impacto real. A través de un modelo digital, el sistema genera una puntuación que combina indicadores de sostenibilidad con métricas financieras, facilitando una visión más completa y objetiva de cada proyecto.

Segunda edición de Roota

Esta segunda edición del programa ha vuelto a poner en valor el talento interno del Grupo FCC e Inmocemento, manteniéndose abierta a todos los profesionales de la compañía con independencia de su localización geográfica, categoría profesional o función.

Roota consolida su papel como una iniciativa estratégica del Grupo FCC para fomentar la innovación interna y la colaboración transversal, dando respuesta a los desafíos del negocio a través de equipos multidisciplinares que, apoyados en metodologías de innovación y acompañamiento experto, desarrollan soluciones tangibles, viables y sostenibles, con capacidad de generar un impacto real en un entorno en constante cambio.