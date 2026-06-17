Buades Legal obtiene nueve reconocimientos en el ranking Best Law Firms – Spain 2027

Buades Legal refuerza su liderazgo jurídico en Baleares tras obtener nueve reconocimientos en la edición 2027 del ranking internacional Best Law Firms – Spain, elaborado por Best Lawyers (US News & World Report), situándose como el despacho de ámbito balear con mayor número de distinciones en esta clasificación.

El resultado adquiere especial relevancia por la exigencia del ranking: en su segunda edición española, Best Law Firms reconoce únicamente al 1 % de las firmas analizadas —1.015 despachos evaluados en 55 áreas de práctica y 24 jurisdicciones— mediante una metodología basada en el reconocimiento entre pares y la valoración de clientes, y no en la facturación ni en la visibilidad.

Buades Legal concentra sus nueve reconocimientos en la jurisdicción de Palma de Mallorca, distribuidos del siguiente modo:

Siete distinciones en Regional Tier 1 —la máxima banda otorgada por el directorio— en las áreas de Banking and Finance Law, Construction Law, Corporate and Mergers and Acquisitions Law, Employee Benefits Law, Family Business Law, Family Law y Litigation.

—la máxima banda otorgada por el directorio— en las áreas de Banking and Finance Law, Construction Law, Corporate and Mergers and Acquisitions Law, Employee Benefits Law, Family Business Law, Family Law y Litigation. Una distinción en Regional Tier 2 en el área de Tax Law.

en el área de Tax Law. Una distinción en Regional Tier 3en el área de Insolvency and Reorganization Law.

Esta presencia transversal en múltiples áreas de práctica confirma la solidez del proyecto de Buades Legal y la profundidad de un equipo capaz de destacar simultáneamente en derecho bancario y financiero, mercantil y societario, empresa familiar, litigación y derecho de familia, entre otras materias.

A los reconocimientos de Best Law Firms se suma el galardón «Tourism Law Firm of the Year – Palma 2026», otorgado por Legal Insider dentro de sus Legal Insider Awards 2026. Esta distinción —independiente del ranking de Best Lawyers— premia la trayectoria y la aportación de firmas con un papel destacado en sectores estratégicos, valorando la especialización, la innovación y el impacto en el entorno empresarial; en el caso de Buades Legal, su posición de referencia en el asesoramiento al sector turístico, motor económico de las Islas.

En conjunto, ambos reconocimientos ponen en valor la excelencia técnica del equipo de Buades Legal y su compromiso con un asesoramiento jurídico de máxima calidad, consolidando a la firma como una de las grandes referencias de la abogacía de ámbito balear.