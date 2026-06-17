Crestone Air Partners adquiere Arena Aviation Capital y supera los 3.600 millones en activos bajo gestión

Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) ha anunciado hoy que Crestone Air Partners, su plataforma global de gestión de activos aeronáuticos participada mayoritariamente por la compañía, ha completado la adquisición de Arena Aviation Capital, una consolidada gestora de activos aeronáuticos con una cartera diversificada y sólidas relaciones con aerolíneas. La operación, anunciada inicialmente el 8 de marzo de 2026, se ha cerrado tras cumplirse todas las condiciones habituales y obtenerse las aprobaciones necesarias.

La adquisición supone una expansión significativa para Crestone. Los activos bajo gestión (AUM) ascendían a 800 millones de dólares a 31 de diciembre de 2025; a 1.200 millones de dólares a 31 de marzo de 2026; y, tras la operación, la plataforma combinada alcanza ahora los 3.600 millones de dólares en activos bajo gestión. Crestone percibe las comisiones habituales del sector de gestión de activos aeronáuticos, incluidas comisiones de originación, administración y desinversión, así como comisiones de incentivo por encima de determinados umbrales de rentabilidad (que varían según cada inversión). Las plataformas de gestión de activos aeronáuticos de la compañía tienen como objetivo generar rentabilidades superiores al 10 % netas de comisiones.

Inmediatamente antes del cierre, Air T poseía el 90 % de las participaciones ordinarias de Crestone Asset Management, LLC («CAM»), mientras que entidades controladas por Mill Road Investors poseían el 10 % restante. En el marco de la operación, Air T y Aviation Growth Initiatives, LLC («AGI»), una entidad vinculada al equipo directivo de Crestone Air Partners, adquirieron la participación del 10 % de los inversores de Mill Road por una valoración pre-money de 62 millones de dólares y una contraprestación total en efectivo de 6,2 millones de dólares. Asimismo, se modificó el acuerdo de responsabilidad limitada de CAM para reflejar la salida de estos socios del grupo de accionistas ordinarios.

En la fecha de cierre, Blue Owl Capital adquirió una participación de hasta el 12,5 % en Crestone Air Partners, en función de su desempeño, mediante una inversión valorada en 80 millones de dólares tras la fusión. Como resultado, Air T mantiene aproximadamente el 83,9 % del capital de este negocio.

Esta operación representa claramente la filosofía de inversión de Air T. La compañía actúa como vehículo de capital permanente: compra para construir y desarrollar negocios, no para venderlos, proporcionando a los equipos directivos los recursos y el tiempo necesarios para crecer a largo plazo.

«Compramos para construir y para respaldar a líderes y equipos excepcionales. Nuestras inversiones no tienen fecha de caducidad», afirmó Nick Swenson, consejero delegado de Air T, Inc. «Crestone ha pasado de gestionar cero activos a más de 3.500 millones de dólares en apenas cinco años. Nuestra labor ha sido aportar capital permanente y margen de maniobra, y permitir después que Crestone desarrollara su estrategia. Sus capacidades de leasing se complementan con toda la red de Air T: venta de estructuras y componentes de motores, arrendamiento de trenes de aterrizaje, desmontaje de aeronaves, almacenamiento y centros de mantenimiento y reparación. Crestone puede apoyarse en todos estos recursos a lo largo del ciclo de vida de una aeronave. La aviación está llena de negocios especializados de alto valor y buscamos conocerlos en profundidad. Ese es el impulso que genera una cartera integrada, y seguiremos apostando por ello».

Para obtener más información sobre la operación, consultar el comunicado de prensa de Crestone Air Partners.

Nota para accionistas y grupos de interés

Las personas interesadas que tengan preguntas relacionadas con este comunicado u otros asuntos de Air T pueden utilizar la herramienta interactiva de preguntas y respuestas disponible a través de Slido.com, accesible desde la página web de la compañía. Air T prevé mantener este canal abierto para las consultas de los accionistas. Las preguntas enviadas mediante Slido serán respondidas en directo y por escrito durante la Junta General Anual, así como mediante respuestas escritas de forma trimestral. No obstante, determinadas limitaciones legales y prácticas pueden impedir responder a todas las preguntas recibidas, aunque la compañía se compromete a atender aquellas que resulten razonables y relevantes.

Acerca de Air T, Inc

Fundada en 1980, Air T Inc. es un grupo empresarial compuesto por negocios y activos financieros independientes pero interrelacionados. Sus principales áreas de actividad son el transporte aéreo urgente de mercancías, equipos de apoyo en tierra, aeronaves comerciales, motores y componentes aeronáuticos, aviación regional y soluciones digitales. La compañía busca incrementar, fortalecer y diversificar el flujo de caja por acción después de impuestos. Su objetivo es desarrollar sus negocios principales y, cuando resulte oportuno, expandirse hacia sectores adyacentes y nuevas industrias. Air T trabaja para impulsar el crecimiento, superar desafíos y generar valor sostenible para todos sus grupos de interés.

Más información en: www.airt.com.