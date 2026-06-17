Expertos sitúan la restauración del océano como uno de los grandes retos actuales

El océano es uno de los grandes sistemas que sostienen el equilibrio del planeta, regulando el clima, generando más del 50 % del oxígeno que se respira y absorbiendo cerca del 30 % del CO₂. Sin embargo, sigue estando fuera del centro de muchos de los grandes debates actuales.

A pesar de su papel estructural, el océano ha sido históricamente un gran ausente en la conversación global, incluso dentro de la agenda ambiental, donde el foco se ha centrado tradicionalmente en los ecosistemas terrestres. A esta invisibilidad se suma una segunda desconexión: la del propio desarrollo económico, que durante décadas ha evolucionado al margen del factor ambiental.

En este contexto, los expertos coinciden en que el modelo actual de protección resulta insuficiente para responder al nivel de degradación que presentan hoy los ecosistemas marinos.

«Durante años hemos centrado nuestros esfuerzos en proteger el océano, pero hoy eso no basta. Necesitamos actuar para recuperar su funcionalidad», señala Marc García-Durán, fundador y CEO de Underwater Gardens International.

Un sistema en transformación

Lejos de tratarse de un problema abstracto, el estado actual del océano se refleja en dinámicas concretas que evidencian la magnitud del reto: la presión sobre ecosistemas como el Mediterráneo, la alteración de corrientes oceánicas o el impacto creciente de fenómenos extremos.

Estos procesos apuntan a un sistema en transformación, donde los cambios ya son visibles y tienen implicaciones directas en el equilibrio global.

De la ambición a la ejecución

A nivel institucional, existen marcos y objetivos claros —como el compromiso internacional de proteger el 30 % de los océanos para 2030—. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre la ambición y su implementación real.

«Nunca se ha tenido tanta información sobre el estado del océano, pero seguimos sin actuar a la escala necesaria. El reto no es tanto diseñar nuevas políticas como implementar de forma efectiva las que ya existen», apunta Purificació Canals, doctora en Biología.

En este escenario, la restauración de ecosistemas marinos se perfila como un paso necesario para avanzar más allá de los modelos de protección pasiva y recuperar la funcionalidad de los sistemas.

De proyectos a escala

En los últimos años han empezado a surgir iniciativas que demuestran que la restauración marina es posible, tanto desde el ámbito científico como en su aplicación en entornos reales.

«Europa está avanzando en el desarrollo de soluciones para la restauración marina, pero el gran reto sigue siendo pasar de proyectos piloto a modelos replicables y sostenibles en el tiempo», explica Sergio Rossi, coordinador del proyecto Ocean Citizen.

El reto, según los expertos, no es tanto validar estas soluciones, sino conseguir desplegarlas a mayor escala y con mayor rapidez.

Un reto que también es social

Más allá de los aspectos técnicos, la relación entre sociedad y océano emerge como un factor determinante.

«No protegemos lo que no se siente como propio. Recuperar esa relación es parte fundamental del cambio», señala Eduardo de la Hoz, experto en conservación marina.

En este sentido, el papel del ciudadano no pasa tanto por resolver el problema de forma individual, como por formar parte de un cambio más amplio que implica una mayor conciencia y conexión con el entorno.

El debate actual apunta hacia una idea compartida: el reto ya no es únicamente proteger el océano, sino avanzar hacia su restauración.

Un cambio de enfoque que, según los expertos, marcará los próximos años y que exigirá una respuesta coordinada entre ciencia, política, economía y sociedad.