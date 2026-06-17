Financial Times corona a ABG Intellectual Property como líder en patentes de Europa

ABG Intellectual Property refuerza su posición en la élite europea de los despachos de patentes. Así lo confirma la última edición del ranking ‘Europe’s Leading Patent Law Firms’, publicado hoy por el prestigioso diario británico Financial Times, en el que la firma se sitúa como líder en patentes en Europa tras lograr la máxima distinción en todas las categorías analizadas.

Este resultado supone un hito sin precedentes para ABG IP, que alcanza el oro en los seis sectores tecnológicos evaluados, consolidando un liderazgo transversal en todas las áreas clave de la innovación.

«Obtener oro en todas las categorías es algo que hace unos años parecía inalcanzable. Es, sobre todo, un reconocimiento al trabajo constante del equipo y a la confianza que nuestros clientes nos han dado durante todo este tiempo», señala Juan Arias, socio director de ABG IP.

Reconocida por octavo año consecutivo

La firma suma así su octavo año consecutivo en este ranking. Desde su primera inclusión en 2019, cuando fue la única firma española reconocida, ABG IP ha experimentado una evolución constante hasta alcanzar esta distinción en todos los sectores evaluados:

Química y Farmacia: Oro

Biotecnología, Sanidad y Alimentación: Oro

Ingeniería Eléctrica y Física: Oro

Ingeniería Mecánica: Oro

Materiales y Nanotecnología: Oro

IT y Software: Oro

El ranking, elaborado por Financial Times en colaboración con la consultora alemana Statista, se basa en una encuesta independiente a más de 3.000 clientes y profesionales del sector, entre ellos agentes de patentes y especialistas de departamentos de propiedad industrial de empresas.

«Lo más valioso de este reconocimiento es que proviene directamente de clientes y colegas del sector. Son ellos quienes conocen de primera mano nuestro trabajo diario. Haber sido recomendados en todas las áreas supone un orgullo, pero también una gran responsabilidad», añade Arias.

Este resultado posiciona a ABG IP como una de las firmas más completas y mejor valoradas del panorama europeo, destacando por su enfoque técnico y su capacidad para abordar proyectos complejos en múltiples disciplinas.