‘Punto Implícate’, la red de recogida de envases para impulsar la economía circular en la construcción

IMPLICA, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) especializado en envases industriales y comerciales, ha puesto en marcha el proyecto piloto ‘Punto Implícate’, una red de puntos de recogida destinada a facilitar la correcta gestión de los residuos de envases profesionales generados en el sector de la construcción.

La iniciativa ha sido desarrollada en colaboración con Sika, fabricante de productos químicos para la construcción y la industria, y cuenta con el apoyo de Grupo Veralia, que ha cedido las instalaciones de su centro VERALIA PRO para la puesta en marcha de este proyecto pionero. Su objetivo es ofrecer una solución práctica, gratuita y accesible para que profesionales y empresas de la construcción, rehabilitación, instalación y reforma puedan depositar los envases una vez consumidos los productos que contenían.

Bajo el lema ‘Punto Implícate: trae tus envases, nosotros los gestionamos’, el proyecto busca impulsar la recuperación de materiales, reducir el impacto ambiental de los residuos y contribuir al cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Los puntos de recogida admiten envases plásticos no peligrosos, papel y cartón, así como envases metálicos y plásticos contaminados procedentes de pinturas, adhesivos, selladores, barnices o disolventes, siempre que se entreguen vacíos y correctamente separados por materiales.

«Nuestro objetivo es acercar la correcta gestión de los residuos de envases al lugar donde estos se generan e iniciativas como esta demuestran que la colaboración entre empresas y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor permite transformar las obligaciones ambientales en acciones concretas con un impacto positivo y medible», ha señalado Laura Sanz de Siria, directora general de IMPLICA.

Asimismo, ha destacado que la economía circular «solo es posible cuando todos los actores de la cadena de valor colaboran», subrayando que este proyecto acerca el reciclaje a las obras, elimina barreras y facilita el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los profesionales.

La iniciativa surge del interés de Sika por garantizar la correcta gestión de los residuos de los envases de sus productos una vez comercializados. «Muchas veces recibimos consultas de pequeñas empresas sobre cómo gestionar correctamente estos residuos y el Punto Implícate dará respuesta a esa necesidad», explica Ana Arenas, responsable de Gestión de Producto y Sostenibilidad del Departamento Técnico de Sika.

Con este proyecto, IMPLICA refuerza su compromiso con la gestión responsable de los envases industriales y comerciales y con el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a acelerar la transición hacia una economía cada vez más circular.