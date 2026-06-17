SegurChollo explica a quién protegen realmente los seguros de los futbolistas en el Mundial

Tras el debut de España en el Mundial 2026, SegurChollo pone el foco en una cuestión poco conocida para la mayoría de aficionados: los futbolistas internacionales no acuden a una gran competición protegidos por un único seguro, sino por distintas coberturas que pueden tener objetivos muy diferentes.

El caso de los jugadores convocados por sus selecciones permite entender una realidad que también se repite en otros ámbitos: tener un seguro no siempre significa que la misma persona quede protegida ni que el beneficiario sea quien parece más evidente.

En el Mundial pueden intervenir principalmente tres capas de protección: el seguro de la federación, el seguro del club y el Programa de Protección de Clubes de FIFA.

La primera capa corresponde a la federación. El reglamento del Mundial 2026 obliga a cada federación participante a contar con un seguro adecuado para los miembros de su delegación. En esa delegación están incluidos jugadores, entrenadores, médicos, oficiales y otras personas que trabajan con la selección. Esta cobertura debe contemplar riesgos como lesión, accidente, enfermedad y viaje.

La segunda capa corresponde al club. Aunque un futbolista esté concentrado con su selección, su club sigue teniendo responsabilidades sobre él. La normativa FIFA establece que el club con el que el jugador está registrado debe mantener una cobertura de seguro frente a enfermedad y accidente durante el periodo en el que el futbolista es liberado para jugar con su selección.

La tercera capa es el Programa de Protección de Clubes de FIFA. Este programa puede compensar económicamente a los clubes cuando un jugador profesional sufre una lesión accidental estando con su selección y queda en situación de incapacidad temporal total durante más de 28 días consecutivos.

Tres coberturas, tres objetivos distintos

El seguro de la federación protege principalmente a la delegación: jugadores, cuerpo técnico, médicos y oficiales.

El seguro del club protege al jugador frente a enfermedad y accidente durante la cesión a la selección.

El Programa FIFA de Protección de Clubes protege principalmente al club ante una baja temporal larga del jugador.

Aquí está una de las claves: el Programa de Protección de Clubes de FIFA está pensado para compensar al club, no a la familia del futbolista. Además, no cubre fallecimiento, incapacidad permanente ni gastos médicos. Su función es proteger el impacto económico que puede sufrir el club si pierde temporalmente a un jugador que continúa bajo contrato.

«Es un ejemplo muy claro de algo que muchas veces se olvida: no basta con saber que existe un seguro. Hay que saber qué cubre, cuándo se activa y quién cobra», señalan desde SegurChollo.

Según SegurChollo, el Mundial ayuda a explicar de forma sencilla la diferencia entre estar asegurado y estar realmente protegido. Un futbolista puede tener varias coberturas alrededor, pero cada una responde a un interés distinto: la federación debe proteger a su delegación, el club debe mantener cobertura sobre el jugador y FIFA puede compensar al club en determinados casos de baja temporal.

Esta reflexión también puede trasladarse a cualquier familia que tenga contratado un seguro de vida. En estos casos, lo importante no es solo pagar una prima, sino saber si el seguro protege realmente a las personas que dependen económicamente del asegurado, quién sería el beneficiario y si el capital contratado sería suficiente en caso de fallecimiento o invalidez.

«En un seguro de vida, la pregunta importante no es solo cuánto cuesta, sino a quién protege de verdad. Un seguro puede estar mal planteado si no responde a las necesidades reales de la familia», explican desde SegurChollo.

Por eso, el comparador recomienda revisar periódicamente los seguros de vida contratados, especialmente cuando cambian las circunstancias personales: firma de una hipoteca, nacimiento de hijos, cambios de ingresos, separación, aumento de deudas o nuevas responsabilidades familiares.

SegurChollo recuerda que comparar distintas opciones permite revisar no solo el precio, sino también las coberturas, el capital asegurado, los beneficiarios y las garantías incluidas. El objetivo no es contratar cualquier seguro, sino encontrar una protección que tenga sentido para la situación real de cada persona.

SegurChollo amplía este análisis en un artículo específico sobre qué seguros tienen los jugadores de España en el Mundial 2026, donde explica con más detalle qué cobertura puede corresponder a la federación, al club y a FIFA en caso de lesión o baja durante la competición.

Sobre SegurChollo

SegurChollo es un comparador especializado en seguros de vida y salud que ayuda a los usuarios a comparar precios y coberturas de distintas aseguradoras. Su objetivo es facilitar que cada persona pueda entender mejor qué contrata, cuánto paga y qué protección obtiene realmente para ella y para su familia.