SGS y The New Retail impulsan una colaboración estratégica en la industria del retail

SGS, líder mundial en ensayos, inspección y certificación y The New Retail Business School (TNR), primera escuela de innovación y transformación para el futuro del retail, han firmado un acuerdo para desarrollar una propuesta de valor conjunta dirigida al sector retail y a actividades afines.

El acuerdo se basa en la complementariedad de ambas organizaciones. Por un lado, SGS, a través de su división de Business Assurance y su práctica de Customer Experience y transformación organizacional, aporta capacidades consolidadas en medición, diagnóstico, implantación y acceso a grandes cuentas. Por otro, The New Retail contribuye con un ecosistema especializado en el sector, sustentado en la generación de conocimiento, la formación ejecutiva y una estrecha conexión con el negocio.

En un contexto marcado por la creciente complejidad de los entornos omnicanal y la necesidad de mejorar el desempeño comercial y la experiencia de cliente, el objetivo de esta iniciativa es generar un impacto medible tanto en la experiencia de cliente como en los resultados de negocio de las organizaciones del sector retail. Para ello el modelo de colaboración combina tres grandes ámbitos de actuación:

la medición de la experiencia de cliente, la consultoría y transformación organizativa, y los programas de formación y desarrollo de capacidades;

la construcción de una propuesta integrada que cubre toda la cadena de valor, desde la medición y el diagnóstico de la experiencia de cliente;

el desempeño comercial, hasta el diseño e implantación de iniciativas de transformación, el desarrollo de capacidades y el seguimiento del impacto en el negocio.

Alvaro Rodríguez de Roa, Head of Business Assurance SGS Iberia, ha comentado: «esta colaboración permitirá a SGS reforzar su posicionamiento en Customer Experience, y nuestra capacidad de ayudar a conectar conocimiento, transformación y capacidad de ejecución en las empresas del retail».

Por su parte, David Bravo, Co Founder & CEO de TNR, ha señalado «esta alianza junto a un socio de referencia mundial como SGS nos permitirá seguir fortaleciendo la comunidad de TNR y generar un impacto real y medible en las empresas del sector. Ademas, supone un hito estratégico para nuestro Grupo y refuerza nuestra propuesta de valor para el retail».

El acuerdo establece un modelo operativo conjunto para la generación, gestión y ejecución de oportunidades, basado en la coordinación entre las dos organizaciones y en un seguimiento continuo de los resultados obtenidos.

El plan de arranque de la colaboración prioriza la rapidez en la puesta en marcha y la generación de actividad comercial desde las primeras semanas, con el objetivo de validar el modelo en el mercado y desarrollar casos reales sobre los que construir una colaboración escalable.

Sobre SGS

SGS es la empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Cuenta con una red de más de 2.500 laboratorios y oficinas comerciales en 115 países, y un equipo de 99.500 profesionales. Con más de 145 años de excelencia en el servicio, combina la precisión y exactitud que caracterizan a las empresas suizas para ayudar a las organizaciones a alcanzar los más altos niveles de calidad, cumplimiento y sostenibilidad.

Su slogan When you need to be sure subraya su compromiso con la confianza, la integridad y la fiabilidad. Opera con el nombre de SGS y las marcas Brightsight, Bluesign, Maine Pointe y Nutrasource; y cotiza en el SIX Swiss Exchange con el símbolo SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW).

Sobre The New Retail

The New Retail Business School (TNR) es la primera escuela de innovación de negocio especializada en retail y uno de los ecosistemas de referencia del sector, con una comunidad formada por más de 5.500 profesionales, más de 300 embajadores de marca y más de 300 expertos y docentes. Su misión es conectar conocimiento, innovación y liderazgo para impulsar la transformación de la industria y anticipar los desafíos del retail del futuro.