CASA ARKHÉ, galardonada con el Premio LOOK 2026 al Mejor Diseño e Interiorismo de Peluquería

Arkhé Cosmetics ha sido reconocida con el Premio LOOK 2026 al Mejor Diseño e Interiorismo de Peluquería por su CASA ARKHÉ, un espacio educativo y experiencial de la marca ubicado en el centro de Barcelona. El buque insignia de la firma, ha redefinido y transformado el espacio para convertirlo en un auténtico universo sensorial dedicado al bienestar, la innovación y la belleza consciente.

El galardón fue entregado el pasado 16 de junio en IFEMA Madrid, en el marco de la XII edición de los Premios LOOK, unos reconocimientos que distinguen la excelencia, la innovación y la capacidad transformadora de los profesionales de la belleza profesional en España. La edición de este año ha reunido más de 120 candidaturas distribuidas en 10 categorías.

Un espacio donde la belleza consciente se transforma en experiencia

Con CASA ARKHÉ, la marca ha materializado una nueva visión del cuidado capilar: un espacio donde ciencia, bienestar, diseño, talento y personalización conviven para ofrecer una experiencia integral y profundamente sensorial. Un lugar donde los profesionales, los clientes y el equipo pueden vivir y descubrir con los 5 sentidos y en primera persona el verdadero universo Arkhé. Cada elemento arquitectónico y detalle del interiorismo han sido diseñados para transmitir los valores que definen a Arkhé: armonía, sostenibilidad, innovación y origen.

El jurado ha distinguido a CASA ARKHÉ por su capacidad para reinterpretar el concepto de salón y convertirlo en un espacio único capaz de inspirar tanto a profesionales como a consumidores. Ubicada en la emblemática Casa Ramón Oller (1900-1901), una de las obras más significativa del arquitecto Pau Salvat i Espasa, seguidor de de Puig i Cadafalch, el espacio tiene una gran riqueza arquitectónica mezclando modernismo y minimalismo, tradición e innovación, siendo un importante testimonio del patrimonio modernista de Barcelona.

Un punto de encuentro entre inspiración y ciencia, donde la arquitectura modernista dialoga con el nuevo interiorismo contemporáneo creado por el Estudio Francesc Pons. El resultado es un entorno cálido, minimalista y sofisticado que invita a conectar con la esencia de la marca y vivir la belleza en todos los sentidos desde una nueva perspectiva. Este reconocimiento pone de manifiesto la creciente importancia que el diseño, la arquitectura y la experiencia de usuario tienen dentro de la evolución del sector profesional.

Una visión que nace del legado y mira hacia el futuro

CASA ARKHÉ representa la materialización de la filosofía de Arkhé Cosmetics: una nueva era del haircare donde la ciencia se pone al servicio de la belleza consciente. La marca, perteneciente a VMV Cosmetic Group, continúa impulsando proyectos que transforman la relación entre profesionales, consumidores y espacios de belleza, apostando por modelos más humanos, personalizados y sostenibles.

«Este reconocimiento tiene un significado muy especial porque pone en valor un proyecto concebido desde el detalle, el cuidado y las personas. CASA ARKHÉ es la expresión física de nuestra filosofía de marca y un espacio creado para inspirar a las nuevas generaciones de profesionales desde todos los sentidos.» Ana Ribes, vicepresidenta de Arkhé Cosmetics y VMV Cosmetic Group.