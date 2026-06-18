ESERP destina 1,2 millones en becas para la formación en IA, Data, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías

La inteligencia artificial, el análisis de datos, la sostenibilidad, la transformación digital o las nuevas formas de liderazgo han dejado de ser competencias exclusivas de determinados perfiles para convertirse en conocimientos esenciales en prácticamente cualquier sector profesional. Sin embargo, la verdadera diferencia ya no está en conocer estas disciplinas de forma genérica, sino en saber aplicarlas dentro de cada ámbito de especialización.

Con esta visión, ESERP Digital Business & Law School ha puesto en marcha un ambicioso plan de formación complementaria destinando 1,2 millones de euros, que permitirá a sus estudiantes de grados universitarios, ciclos formativos de grado superior y másteres acceder a un itinerario de bootcamps especializados en Inteligencia Artificial, Data, Sostenibilidad, Nuevas Tecnologías y Dirección Digital.

La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente en el mercado laboral: las empresas demandan profesionales capaces de integrar estas competencias dentro de su área de conocimiento específica.

«No hablamos de una formación transversal o genérica. Es una especialización aplicada. La inteligencia artificial no impacta igual en un profesional del marketing que en un jurista, un criminólogo, un directivo o un especialista en negocios internacionales. El objetivo es que cada estudiante adquiera conocimientos directamente vinculados con su futuro profesional y que, además, pueda acreditarlos», explican desde la institución.

A diferencia de otros programas complementarios, los nuevos bootcamps han sido diseñados de forma específica para cada titulación y área de conocimiento. Esto permitirá que un estudiante de Derecho trabaje sobre aplicaciones vinculadas al Legal Tech, la automatización documental o los nuevos retos regulatorios de la IA, mientras que un alumno de Marketing profundizará en analítica avanzada, automatización, branding sostenible o herramientas de generación de contenidos. Del mismo modo, los estudiantes de ADE, Negocios Internacionales, Criminología o del resto de titulaciones accederán a contenidos adaptados a la realidad de sus respectivos sectores.

Los programas tendrán una duración intensiva de una semana, serán completamente compatibles con el calendario académico y estarán impartidos por profesionales en activo que actualmente lideran proyectos de transformación digital, análisis de datos, sostenibilidad o innovación dentro de compañías de referencia nacional e internacional.

La metodología estará basada en casos reales, resolución de retos empresariales y aplicación práctica, alejándose de planteamientos puramente teóricos para acercar a los estudiantes a situaciones que ya están encontrando las organizaciones en su día a día.

Formación diseñada junto al tejido empresarial

La puesta en marcha de esta iniciativa es el resultado de un trabajo continuo de escucha y colaboración con el ecosistema empresarial que rodea a ESERP. Actualmente, la institución realiza anualmente más 1000 convenios empresas colaboradoras, que participan activamente en programas de prácticas, procesos de selección, actividades académicas, mentoring y encuentros profesionales.

Esta conexión permanente ha permitido identificar una necesidad compartida por gran parte de las organizaciones: la dificultad para encontrar perfiles que combinan una sólida base académica con competencias actualizadas en tecnologías emergentes y capacidad de adaptación a nuevos entornos de trabajo.

Por ello, los bootcamps no se han concebido como una formación adicional, sino como una herramienta estratégica de posicionamiento profesional.

«Las empresas ya no buscan únicamente titulados. Buscan perfiles preparados para afrontar los desafíos que están transformando sus sectores. Tenemos la responsabilidad es anticiparnos y ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para diferenciarse», señalan desde ESERP.

Más allá del aula

Este nuevo programa se integra dentro de una estrategia global de empleabilidad que la institución desarrolla desde hace años y que incluye iniciativas como Talent Fair, programas de prácticas profesionales, orientación individualizada, bolsa de empleo, actividades de networking, encuentros con empresas, el Observatorio del Talento Digital con Digitalent Group y experiencias formativas vinculadas al entorno empresarial.

El objetivo es acompañar al estudiante durante todo su recorrido académico y facilitar su incorporación al mercado laboral en las mejores condiciones posibles.

Actualmente, ESERP cuenta con una empleabilidad del 94% y una comunidad de más de 41.000 alumni repartidos por distintos sectores y mercados internacionales.

Una apuesta por el talento del futuro

La puesta en marcha de este programa coincide con un momento especialmente relevante para la institución. En los últimos años, ESERP ha reforzado su posicionamiento como una de las escuelas de negocios de referencia en España, siendo reconocida entre las mejores Business Schools del país según Forbes.

Entre los reconocimientos más recientes destacan el puesto número uno para su MBA en el ranking Forbes 2026 y la tercera posición nacional de un máster ejecutivo, otorgado al Máster en Marketing y Gestión de Empresas de Lujo. A ello se suma el reconocimiento internacional de QS por la calidad de su modelo académico.

Con campus en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, acuerdos con más de 60 universidades en los cinco continentes y una estrecha vinculación con el tejido empresarial, ESERP continúa reforzando una propuesta educativa que entiende que el futuro profesional no depende únicamente de los conocimientos adquiridos, sino de la capacidad para aplicarlos, actualizarlos y convertirlos en una ventaja competitiva.

«Porque en un mercado cada vez más exigente, la diferencia no está solo en formarse. Está en saber posicionarse».