Kia España gana el Premio DEC 2026 a la Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente (CX)

Kia España ha sido reconocida con el Premio DEC 2026 a la Mejor Estrategia en Experiencia de Cliente (CX), un galardón que distingue a las organizaciones que han sido capaces de convertir la experiencia de cliente en un auténtico motor del negocio. En esta edición, el reconocimiento ha recaído en Kia España, con Leroy Merlin y Octopus Energy como finalistas en la categoría.

El galardón se entregó durante la gala de los XIII Premios DEC, celebrada el 17 de junio en el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid), en una edición bajo el lema «La Carrera de la Experiencia», que reunió a organizaciones y profesionales de toda España para reconocer los proyectos más destacados en gestión de la Human Experience.

Este reconocimiento pone en valor una estrategia sostenida en el tiempo que ha situado al cliente en el centro de la organización, integrando visión estratégica, transformación interna, red comercial, canales digitales y procesos de escucha activa. Kia España ha desarrollado una estrategia de CX de largo recorrido, basada en un conocimiento profundo de las necesidades de sus clientes y en la traducción de ese conocimiento en mejoras concretas en toda la cadena de relación.

La estrategia de Experiencia de Cliente de Kia España ha sido liderada por Carlos Sánchez Sanz, director de Experiencia de Cliente de Kia España, que en estos años ha impulsado la consolidación del área de CX como una función estratégica dentro de la compañía. En este recorrido, Kia España ha contado con el apoyo de Tuinkel, consultora especializada en estrategia, investigación y diseño de experiencias centradas en las personas, con la que ha desarrollado distintos proyectos orientados a reforzar la centralidad del cliente en la organización.

La estrategia de Experiencia de Cliente de Kia España ha contado con el acompañamiento de la consultora Tuinkel, especializada en transformación de CX y diseño de experiencias. La compañía ha trabajado junto a Kia en el desarrollo de distintos proyectos en este ámbito, entre ellos la definición de la estrategia global de Customer Experience, que ha sido la base del reconocimiento obtenido en estos premios.

Con este premio, Kia España consolida su posición como una marca que entiende la Experiencia de Cliente no como una iniciativa táctica, sino como una capacidad organizativa clave para generar valor sostenible, diferenciarse en el mercado y crecer sobre la base de relaciones de largo plazo con sus clientes.

Sobre Kia España

Kia España es la filial en el mercado español de la compañía automovilística Kia, dedicada a la comercialización de vehículos y servicios de movilidad. La empresa desarrolla su actividad a través de una red de concesionarios y servicios asociados en todo el territorio, con foco en la innovación, la sostenibilidad y la experiencia de cliente.