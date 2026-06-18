LiberNovo anuncia lanzamiento anticipado de campaña Prime Sale, con ofertas flash de la silla Omni

LiberNovo ha abierto hoy el acceso anticipado a su campaña Prime Sale 2026, con descuentos de hasta el 49 % y una serie limitada de paquetes promocionales flash centrados en la silla original LiberNovo Omni. El acceso anticipado ya está disponible y la campaña completa se desarrollará del 23 de junio al 11 de julio.

LiberNovo fabrica sillas ergonómicas dinámicas, las primeras diseñadas para adaptarse al movimiento natural del cuerpo. En lugar de obligar al usuario a mantener una postura fija, su sistema de soporte dinámico hace que el reposacabezas, el respaldo, los reposabrazos y el asiento se muevan conjuntamente a medida que el usuario cambia de posición, se inclina o reclina.

Prime Sale: ofertas de liquidación de la serie Omni

La versión original de la LiberNovo Omni estará disponible con precios especiales de liquidación durante la campaña Prime Sale hasta agotar existencias, con precios desde 939 euros en la Unión Europea (49 % de descuento) y 869 libras esterlinas en el Reino Unido (46 % de descuento), lo que supone un importante ahorro para los consumidores.

La LiberNovo Omni original —la primera silla ergonómica dinámica de la marca— incorpora un respaldo Bionic FlexFit de ocho paneles y reposabrazos automáticos que acompañan cada movimiento y reclinación del usuario, además del sistema OmniStretch Spinal Decompression, diseñado para favorecer la descompresión de la columna vertebral.

Aspectos destacados de la promoción

Hasta un 49 % de descuento en la Omni original, con ofertas flash limitadas en paquetes durante el periodo de acceso anticipado.

Regalo por compra: los pedidos de una Omni superiores a 1.000 € (UE) o 900 £ (Reino Unido) recibirán una batería de repuesto y un cojín para reposapiés.

los pedidos de una Omni superiores a 1.000 € (UE) o 900 £ (Reino Unido) recibirán una batería de repuesto y un cojín para reposapiés. Ruleta de premios: los pedidos superiores a 900 € (UE) o 800 £ (Reino Unido) podrán participar en un sorteo con premios como lotes de regalos, una silla gratuita, un reposapiés gratuito, una batería de repuesto, un cojín refrigerante y vales de descuento.

los pedidos superiores a 900 € (UE) o 800 £ (Reino Unido) podrán participar en un sorteo con premios como lotes de regalos, una silla gratuita, un reposapiés gratuito, una batería de repuesto, un cojín refrigerante y vales de descuento. Triple puntuación para los miembros del programa de fidelización de LiberNovo en todos los pedidos realizados durante la campaña.

Las cantidades disponibles para los paquetes promocionales flash son limitadas y los precios especiales finalizarán con el cierre de la campaña el 11 de julio.

Nueva gama: Omni SE, Omni Pro y Maxis: continúa la promoción Super Early Bird

Paralelamente a la Prime Sale, la nueva gama 2026 de LiberNovo seguirá disponible con precios especiales Super Early Bird durante todo el evento. Esta promoción no forma parte de Prime Sale, aunque se desarrolla simultáneamente para quienes deseen adquirir los nuevos modelos al mejor precio de lanzamiento.

Omni SE : versión con ajustes manuales que mantiene el mismo soporte dinámico, ajustado manualmente en lugar de mediante motores. Más confort, simplificado.

: versión con ajustes manuales que mantiene el mismo soporte dinámico, ajustado manualmente en lugar de mediante motores. Más confort, simplificado. Omni Pro : incorpora ventilación activa del asiento ( Active Airflow ) para sesiones prolongadas o en ambientes cálidos, soporte lumbar motorizado y sistema OmniStretch Spinal Decompression . Donde el rendimiento alcanza su máximo nivel.

: incorpora ventilación activa del asiento ( ) para sesiones prolongadas o en ambientes cálidos, soporte lumbar motorizado y sistema . Donde el rendimiento alcanza su máximo nivel. Maxis: diseñada para usuarios de mayor complexión, con una estructura de asiento ampliada de 52 cm, mayor espacio de movimiento y cinco posiciones de reclinación entre 105° y 160°. Diseñada para cuerpos más grandes.

Los precios Super Early Bird de la nueva gama estarán disponibles hasta el 31 de julio.

Fechas

Unión Europea (CEST): acceso anticipado desde el 18 de junio; campaña completa del 23 de junio al 11 de julio.

Reino Unido (BST): acceso anticipado desde el 18 de junio; campaña completa del 23 de junio al 11 de julio.

Más información y compras en: eu.libernovo.com.

Sobre LiberNovo

LiberNovo desarrolla soluciones de asiento ergonómico dinámico para personas que pasan gran parte de su jornada sentadas: desarrolladores, creativos, jugadores, trabajadores remotos y cualquier persona que experimente molestias de espalda o cadera derivadas de largas horas frente al escritorio. Sus sillas están diseñadas para favorecer el movimiento continuo en lugar de una postura fija, ayudando a mantener el confort durante toda la jornada.