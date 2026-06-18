La Sirena generará más de 100 empleos este verano para reforzar sus tiendas y centros logísticos

La Sirena, compañía líder especializada en alimentación congelada, pone en marcha su campaña de verano con la incorporación de más de 100 profesionales que reforzarán sus equipos de tiendas y logística durante los próximos meses. La iniciativa responde al aumento de actividad propio de la temporada estival y refuerza el compromiso de la compañía con la generación de empleo y el desarrollo del talento.

Las nuevas contrataciones se concentrarán principalmente en Cataluña y Madrid, donde la compañía reforzará tanto su red de establecimientos como sus plataformas logísticas para garantizar la mejor experiencia de compra y la disponibilidad de producto en uno de los periodos de mayor demanda del año.

Los perfiles incorporados desempeñarán funciones relacionadas con la atención al cliente, la reposición, la gestión operativa de tienda y las operaciones logísticas, áreas clave para asegurar la calidad del servicio y la eficiencia de la cadena de suministro durante la campaña.

Una puerta de entrada al mercado laboral

Con una plantilla media de alrededor de 1.200 personas, de las cuales el 70 % son mujeres, La Sirena mantiene una firme apuesta por la creación de oportunidades laborales y por la incorporación de jóvenes que buscan compatibilizar estudios y trabajo durante el periodo vacacional.

Cada año, la compañía incorpora a más de 900 personas, muchas de ellas a través de campañas temporales que se convierten en una oportunidad para iniciar una trayectoria profesional dentro de la empresa. De hecho, la antigüedad media de las personas con contrato indefinido en La Sirena es de 13 años, un dato que refleja la apuesta de la compañía por el desarrollo y la estabilidad de sus equipos.

«Para muchas personas, la campaña de verano supone su primer contacto con el mundo laboral, una oportunidad para aprender, crecer y formar parte de un equipo. En La Sirena son muchas las personas que llegaron para una campaña y acabaron construyendo una trayectoria profesional en la empresa», destacan desde la compañía.

Compromiso con el empleo y la calidad de servicio

Con este refuerzo de plantilla, La Sirena afronta la temporada de verano con el objetivo de mantener los altos estándares de servicio que caracterizan a la compañía y seguir ofreciendo una experiencia de compra cercana, ágil y especializada a sus clientes.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la empresa para impulsar el empleo, fortalecer sus equipos y responder con garantías a las necesidades de consumo de una época clave para el sector de la distribución alimentaria.

Sobre La Sirena

La Sirena es la cadena española líder en tiendas especializadas en alimentación congelada, con 275 establecimientos y una plantilla de más de 1.200 personas. Cuenta con más de 800 referencias de alimentos congelados, desde ingredientes básicos hasta platos preparados, con un enfoque constante en innovación, calidad y proximidad al cliente.