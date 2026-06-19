Nace Madrid Reinsurance Week, la cita que aspira a situar Madrid como hub europeo del reaseguro

Madrid Reinsurance Week celebrará su primera edición los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2026 en el Hotel Wellington de Madrid, con el objetivo de consolidar a la capital como uno de los grandes puntos de encuentro del reaseguro entre Europa, Latinoamérica y el Caribe.

El proyecto nace impulsado por un grupo de compañías representativas del mercado asegurador y reasegurador, con presencia en España y una actividad cada vez más relevante en el continente americano. Entre ellas se encuentran aseguradoras, reaseguradoras, brókeres, ajustadores, peritos y despachos especializados, que han unido fuerzas para crear una plataforma profesional y técnica capaz de dar visibilidad al papel de Madrid en el mercado internacional del reaseguro.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de AGERS, Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, e IGREA, Iniciativa de Gerentes de Riesgos Españoles Asociados, entidades que agrupan y representan a gerentes de riesgos de algunas de las principales empresas españolas.

España, Latinoamérica y el Caribe comparten lengua, vínculos empresariales, relaciones históricas y un creciente intercambio de capacidad aseguradora y reaseguradora. En este contexto, Madrid Reinsurance Week nace para ofrecer un espacio de encuentro entre gerentes de riesgos, aseguradoras, reaseguradoras, brókeres y expertos del sector, con el objetivo de abordar los principales desafíos que marcarán el futuro del aseguramiento y la transferencia de riesgos en ambas regiones.

Madrid, nuevo punto de encuentro del reaseguro internacional

Madrid reúne condiciones diferenciales para asumir este papel dentro del mapa reasegurador europeo. Su posición geográfica estratégica, su conexión natural con Latinoamérica y el Caribe, su infraestructura financiera y legal, y la presencia de un ecosistema consolidado de compañías, brókeres y operadores especializados refuerzan su potencial como plaza de referencia para el negocio reasegurador internacional.

Hasta ahora, el mercado español no contaba con una plataforma propia capaz de aglutinar esta capacidad, proyectarla internacionalmente y generar nuevas oportunidades de colaboración entre los principales actores del sector. Madrid Reinsurance Week nace precisamente con esa vocación, la de convertirse en un foro estable para impulsar el liderazgo técnico, comercial e institucional de Madrid en el ámbito del reaseguro.

Más de 300 profesionales para conectar mercado, riesgo y capacidad

Durante tres jornadas, el Hotel Wellington acogerá tres tracks simultáneos de conferencias, mesas redondas y sesiones de trabajo. La agenda abordará algunos de los grandes temas del seguro y el reaseguro internacional, como la gestión de riesgos globales, la gerencia de riesgos en compañías multinacionales, la gestión de siniestros complejos, la transformación digital del sector, las nuevas coberturas frente a riesgos emergentes y el papel de los mercados iberoamericanos en la redistribución mundial del riesgo.

Se espera la asistencia de más de 300 profesionales procedentes de los principales mercados europeos, latinoamericanos y del Caribe, entre ellos gerentes de riesgos, directivos de aseguradoras y reaseguradoras, brókeres, suscriptores, peritos, ajustadores y especialistas en riesgos complejos.

El proyecto aspira a consolidarse como una cita anual de referencia para el sector, en línea con otros encuentros internacionales como Miami Reinsurance Week, y a situar a Madrid dentro del circuito de plazas que contribuyen a definir la agenda técnica y comercial del mercado reasegurador global.

«Madrid lleva años siendo una plaza relevante en el reaseguro internacional, habiéndose consolidado como uno de los principales hubs de reaseguro para la región y por ello consideramos que es el momento de crear espacios donde ocurran conversaciones con rigor técnico y con la participación de quienes realmente toman las decisiones en el sector. Con MAD-Re Week queremos que septiembre de 2026 marque el momento en que el mercado español avance, no como un mercado periférico sino como un hub de referencia para Europa, el Caribe y Latinoamérica; y el hecho de que tantas compañías nos hayamos puesto de acuerdo significa que el sector reasegurador español ha decidido dar este paso adelante», comenta Juan Aznar, Director general de HDI Global España.