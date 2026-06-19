El restaurante La Esencia se une con Abrasador, unión estratégica para potenciar la hostelería de la región

El conocido restaurante La Esencia, ubicado en pleno corazón de Valdepeñas, ha celebrado esta semana su esperada inauguración oficial tras asociarse con el prestigioso Grupo Abrasador. Esta unión estratégica responde a una ilusión de la marca de implantarse en una de las localidades más grandes, potentes y dinámicas de Castilla-La Mancha.

A partir de ahora, el establecimiento pasa a denominarse La Esencia Abrasador. Ofrecerá un concepto culinario renovado que fusiona el buen hacer de la hostelería local con la garantía de las carnes selectas de crianza propia (vacuno de añoja hembra y cerdo de la mejor raza del mundo) que caracterizan al grupo de origen toledano.

Respaldo de buena cocina y del sector hostelero

El evento inaugural se convirtió en una auténtica fiesta del sector. Reunió a un nutrido grupo de profesionales, medios de comunicación, creadores de contenido gastronómico y grandes empresarios de la comarca.

La cena estuvo acompañada por dos de las bodegas más emblemáticas de la zona: Vinos La Encomienda y Bodegas Romero de Ávila. Ambas firmas maridaron la velada con vinos de excelente calidad cuya historia familiar e identidad encajan a la perfección con la filosofía de Grupo Abrasador.

Formación hostelera de alto rendimiento para dar el salto «desde el campo base a la próxima cima»

Detrás de esta apertura existe un riguroso trabajo previo de profesionalización. El equipo humano del restaurante La Esencia completó un intenso programa formativo de varias jornadas completas de la mano de Carlos Torres, reconocido chef, formador y asesor del grupo, Javier Molina Sommelier de Valdepeñas y asesor de Sala de todos los restaurantes asociados junto a Julio Ramirez cofundador de la marca y responsable de Marketing y ventas de los restaurantes.

Este despliegue formativo técnico sirvió para dotar al personal de herramientas clave en la gestión de reservas, control de calidad, herramientas de fidelización, marketing digital y en cocina el dominio preciso de las brasas con los diferentes tipos de carbón e incorporar platos y cortes innovadores para ofrecer un menú ingeniery perfecto. En esta área técnica, el encargado de comandar las brasas es el gerente y responsable del restaurante José Miguel Martín Fernandez, el hijo mayor de la familia, quien demostró un talento espectacular con las brasas y experimentó con el uso del carbón ecológico de cáscara de coco . La Jefa de cocina es su Madre, Doña Marisol, y junto a su marido Jose Martín fundador y propietario valoraron el éxito del evento con entusiasmo:

«La inauguración ha sido el broche de oro a la fusión de La Esencia con Abrasador: una experiencia gastronómica que lleva las mejores carnes de ganadería propia directamente del campo a la parrilla»

La velada inaugural, que se extendió desde las 21:00 hasta la medianoche, contó además con el chef asesor del grupo Javier Amoros de Abrasador Niágara´s de Alicante, quien aportó su veteranía en cocina durante los momentos de máxima intensidad del servicio, y además, de Alvaro Martín, director Comercial de la marca. Todos ellos destacaron a Valdepeñas como un pilar estratégico en la alianza con Abrasador, ensalzando su doble valor: un destino turístico clave a nivel nacional y un referente imprescindible en el sector del vino y el enoturismo.

Los nuevos platos estrella

Los invitados a la inauguración pudieron degustar en primicia los cortes que protagonizarán la nueva carta de La Esencia Abrasador. Las valoraciones unánimes de los asistentes valoraron propuestas como:

El entrecot ibérico , alabado por su jugosidad y punto de infiltración.

, alabado por su jugosidad y punto de infiltración. El sofisticado tataki de carne .

. Las gyozas de la dehesa.

Las croquetas de jamón y de bacon ibérico

Con esta alianza, los propietarios de La Esencia junto a la familia fundadora del grupo dan un salto cualitativo hacia una hostelería más exigente. Ellos ofrecen ya desde hace tiempo a los vecinos de Valdepeñas y visitantes una experiencia gastronómica auténtica, de calidad y fundamentada en la trazabilidad total del producto desde el campo hasta la mesa y ahora querían celebrar esta unión.

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