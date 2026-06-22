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50 Llamas: el perfume alicantino que rinde homenaje a las Hogueras y a 50 años de historia

De la Villa presenta una creación inspirada en el fuego, la emoción y la tradición de Alicante, uniendo perfumería de autor y legado familiar en una fragancia única

50 Llamas: el perfume alicantino que rinde homenaje a las Hogueras y a 50 años de historia
Archivado en: Notas de Prensa

Cada mes de junio, Alicante se transforma. Las calles se llenan de monumentos, pólvora, música y emoción para celebrar las Hogueras, una fiesta que representa la identidad de la ciudad y que cada año reúne a miles de personas alrededor del fuego como símbolo de renovación y recuerdo.

Con esa inspiración nace 50 Llamas, la primera creación de De la Villa, una fragancia que convierte ese espíritu en una experiencia olfativa y que rinde homenaje tanto a las Hogueras como a medio siglo de pasión por la perfumería.

El nombre del perfume encierra un significado muy especial. Cada una de sus cincuenta llamas simboliza un año de historia, dedicación y amor por este oficio, estableciendo un vínculo entre la tradición alicantina y la creación artesanal de un perfume concebido para emocionar.

Desarrollado junto al maestro perfumista Ramón Monegal, 50 Llamas ofrece una composición luminosa y envolvente. La salida combina notas de menta, coco y fresa, que evolucionan hacia un corazón de jazmín, sándalo y caramelo, antes de asentarse sobre un fondo elegante de ámbar, vainilla y almizcle.

Más allá de su composición, la fragancia busca capturar la esencia de Alicante: una ciudad donde tradición e innovación conviven y donde el fuego no solo marca el final de una obra efímera, sino también el comienzo de nuevos recuerdos.

En plena celebración de las Hogueras, 50 Llamas se presenta como un homenaje a quienes viven intensamente estas fiestas y como una forma diferente de conservar su esencia durante todo el año, demostrando que los aromas también pueden contar historias y preservar emociones.

La fragancia puede descubrirse en Perfumería Laura, establecimiento de referencia en perfumería de autor y lujo en Alicante, donde forma parte de una cuidada selección de creaciones exclusivas nacionales e internacionales. Con este lanzamiento, De la Villa da un paso más en su propósito de crear perfumes con identidad propia, profundamente vinculados a su origen y a la cultura que los inspira.

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