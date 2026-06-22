Descubriendo Japón lleva a la gran pantalla el universo real de Ghost of Yōtei

Descubriendo Japón celebró el pasado sábado en Alicante la première de Descubriendo Ghost of Yōtei, un documental que explora las raíces culturales, artísticas y espirituales del Japón real que inspira el universo del videojuego Ghost of Yōtei.

El evento reunió a asistentes, invitados y parte del equipo implicado en el proyecto en una experiencia concebida para ir más allá de la proyección cinematográfica. La première combinó el estreno exclusivo del documental en pantalla grande con música en directo, arte en vivo y gastronomía japonesa.

Realizado por Descubriendo Japón en colaboración con el filmmaker Alberto Yume y con el apoyo de PlayStation España, Descubriendo Ghost of Yōtei propone un viaje por Hokkaidō, la isla norte de Japón, y otros enclaves del país para descubrir los paisajes, tradiciones, símbolos y personas que conectan la realidad japonesa con el imaginario del videojuego.

A través de este recorrido, el documental aborda algunos de los grandes temas presentes en el videojuego: la fuerza de los paisajes de Hokkaido, la espiritualidad de los santuarios, la filosofía de la katana, la sensibilidad del shamisen, la caligrafía japonesa y la pintura sumi-e, así como la memoria viva del pueblo Ainu, parte esencial de la identidad cultural del norte de Japón.

«Tras meses de trabajo, poder cerrar este viaje de esta forma, estrenando el documental en el cine, dentro de un evento como este, que combina gastronomía, música y arte en directo, es el broche perfecto para esta aventura», señala Antonio Cartagena, CEO de Descubriendo Japón y una de las figuras clave del proyecto.

La première contó con una actuación en directo de shamisen a cargo de José Luque, primer intérprete profesional de shamisen en España y luthier pionero en Europa. Además, el artista japonés Mitsuru Nagata realizó una intervención artística en vivo de pintura sumi-e, acercando al público a dos expresiones fundamentales del arte tradicional japonés.

La experiencia se completó con una propuesta gastronómica japonesa de Sibuya Urban Sushi Bar, que acompañó el evento con un catering especialmente pensado para conectar también desde el sabor con Japón.

El documental Descubriendo Ghost of Yōtei se estrenará el 27 de junio en el canal de YouTube de la agencia (@descubriendojapon_viajes) donde el público podrá descubrir el viaje completo y adentrarse en la historia, los paisajes y las tradiciones que laten detrás de este proyecto.

Sobre Descubriendo Japón

Descubriendo Japón es una agencia especializada en viajes a Japón con más de 10 años de experiencia acercando el país a viajeros que buscan ir más allá del turismo convencional. La agencia organiza tanto viajes en pequeños grupos como viajes a medida que permiten descubrir Japón desde una perspectiva auténtica. Su trabajo parte de una mirada cercana y respetuosa hacia la cultura japonesa, con el objetivo de ayudar a los viajeros y amantes de Japón a conocer el país de una forma más profunda y enriquecedora.