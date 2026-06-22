GAES alerta que solo el 5,7 % de los adultos candidatos accede a un implante coclear en España

La hipoacusia severo-profunda representa uno de los mayores desafíos de salud pública invisibilizados en España en su camino hacia un envejecimiento saludable. A pesar de ser una realidad altamente prevalente que afecta a 4,6 millones de personas, existe una brecha crítica en el acceso al tratamiento de referencia: solo el 5,7 % de los adultos candidatos llega a recibir un implante coclear. Este dato coexiste con un profundo desconocimiento social, ya que la mitad de la población del país (51 %) ignora por completo la existencia de esta tecnología médica capaz de preservar la autonomía personal.

Ante este escenario, GAES ha impulsado un comité multidisciplinar de profesionales de referencia —integrado por la Dra. María José Lavilla (SEORL), Vicente Pérez (CONFEMAC), el Dr. Jesús González (AEPG) y el economista de la salud Pedro Gómez— con el objetivo de subrayar la urgencia de romper el silencio en torno a esta patología y activar soluciones reales que eliminen las actuales barreras de acceso a los implantes cocleares.

Para ello, el comité ha elaborado un documento de consenso donde se analiza las consecuencias no auditivas de la hipoacusia severo-profunda, poniendo de relieve su impacto en el envejecimiento saludable y la calidad de vida.

El impacto en la salud: más allá de la audición

Los datos recogidos por este panel de expertos sitúan la salud auditiva como un pilar estratégico del envejecimiento saludable. La hipoacusia severo-profunda no tratada asocia un riesgo 1,47 veces mayor de sufrir depresión, un 40 % más de declive cognitivo acelerado y multiplica hasta por 5 las probabilidades de desarrollar demencia. Asimismo, incrementa el riesgo de sufrir caídas en el entorno doméstico.

Frente a esta realidad, el implante coclear se consolida como la solución clínica de referencia, cuya aplicación en etapas tempranas es capaz de reducir el riesgo de deterioro cognitivo en un 19 %. Por ello, GAES insiste en la necesidad de democratizar esta tecnología y acercarla a la población mayor, garantizando que el factor de la edad no sea un impedimento para acceder a una intervención médica tan eficaz y coste-efectiva.

Romper las barreras del desconocimiento y el edadismo

A pesar de los beneficios clínicos, solo el 24 % de las personas con hipoacusia severo-profunda ha recibido información sobre los implantes cocleares por parte de profesionales sanitarios.

Desde su posición de cercanía con el paciente, GAES señala que es urgente actuar sobre las principales barreras detectadas por el comité: la invisibilidad social de la patología, la falta de circuitos de derivación ágiles en el sistema de salud, y el edadismo y autoedadismo, es decir, los prejuicios y la discriminación por motivos de edad que llevan tanto a la sociedad como a los propios mayores a normalizar erróneamente la sordera como una consecuencia inevitable y aceptable de la vejez, limitando así su derecho a una atención sanitaria de calidad.

Soluciones reales para las personas

Para corregir esta brecha, GAES y el comité de expertos proponen priorizar acciones institucionales orientadas a reconocer la hipoacusia como una enfermedad integral, garantizar un recorrido clínico homogéneo del paciente y asegurar la equidad territorial en el acceso a la implantación coclear.

Como líder sectorial, GAES asume el compromiso de impulsar un plan de concienciación activa basado en la evidencia científica de este consenso. La compañía pondrá a disposición su experiencia y su red asistencial para colaborar con las administraciones públicas, con el firme propósito de garantizar que estas soluciones dejen de ser una excepción y lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Descargar aquí el documento completo para conocer en profundidad los datos, conclusiones y recomendaciones de los expertos.

Acerca de GAES y Amplifon

GAES, una marca Amplifon, es líder en soluciones auditivas y se dedica a proporcionar soluciones personalizadas a las personas con problemas de audición, a través de una red de 700 centros en España.

Los 20.600 empleados de Amplifon en todo el mundo se esfuerzan a diario por comprender las necesidades únicas de cada cliente, ofreciendo productos y servicios exclusivos, innovadores y altamente personalizados para garantizar que todo el mundo disponga de la mejor solución posible y de una experiencia de la máxima calidad. Amplifon opera a través de una red de cerca de 10.000 centros audiológicos en 25 países y 5 continentes.

Para más información sobre la compañía, visitar www.gaes.es