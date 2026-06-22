realme celebra Amazon Prime Day con descuentos de hasta 400€ en sus smartphones más destacados

realme anuncia sus ofertas exclusivas para el Amazon Prime Day, disponibles del 23 al 26 de junio. Durante estos días, los usuarios podrán beneficiarse de descuentos de hasta 400€ en algunos de los dispositivos más destacados de la marca, como los recién llegados P4x y P4 Lite, y los modelos GT 7T, GT 8 Pro y 16 Pro+.

Ofertas Prime Day de realme:

realme P4 Lite (4+128 GB): 159,99€ → 129,99€ (-18,8%)

159,99€ → 129,99€ (-18,8%) realme P4 Lite (4+256 GB): 179,99€ → 139,99€ (-22,2%)

179,99€ → 139,99€ (-22,2%) realme P4X (4+256 GB): 219,99€ → 199,99€ (-9,1%) Con cupón P4X20OFF : 179,99€ (-18,2%)

219,99€ → 199,99€ (-9,1%) realme GT 7T (12+256 GB): 649,99€ → 379,99€ (-41,5%)

649,99€ → 379,99€ (-41,5%) realme GT 8 Pro (12+256 GB): 999,99€ → 599,99€ (-40,0%)

999,99€ → 599,99€ (-40,0%) realme 16 Pro+ (8+256 GB): 529,99€ → 429,99€ (-18,9%)

Características destacadas de los productos