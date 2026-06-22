La «Lista 15 Mejores Médicos, Científicos y Proyectos de Investigación Biomédica 2026» nació de un proceso editorial riguroso, desarrollado a lo largo de los últimos meses por el equipo de la revista Urban Beat, que analizó decenas de iniciativas emergentes y consolidadas con impacto real en sus respectivos campos. El presidente del jurado fue Ignacio Campoy, CEO de Formación Universitaria. El evento acogió la presentación del ensayo literario «El deudor cautivo», del prestigioso abogado Celestino García Carreño. Contó también con la presencia del artista Rafael Amargo, quien dio a conocer su proyecto «ALÁ! IRÉ».

Durante la velada, los integrantes de esta selección exclusiva expusieron sobre el escenario su marca personal o proyecto empresarial, tras su tránsito por el photocall, concebido como antesala narrativa del acto y conducido por el jefe de contenidos de la revista Urban Beat, Juan Carlos Trinchet. El acto de entrega de los diplomas acreditativos fue presentado por el editor de la revista Urban Beat, Jaume Amills.

Desde Málaga, y con presencia clínica también en Madrid y Melilla, encabeza la lista el Dr. Jesús Delgado Aboy, cuya destacada labor en el ámbito de la otorrinolaringología se centra en la respiración nasal, la cirugía funcional y la turbinoplastia por radiofrecuencia Celon Elite, técnica que permite tratar los cornetes con anestesia local, menor agresión quirúrgica y una recuperación más rápida.

Otro de los perfiles dentro de esta edición lo constituye el Dr. Pedro Torrecillas Cabrera, especialista en urología. Su dilatada trayectoria une experiencia clínica e innovación, y destaca por ofrecer diagnósticos precisos y tratamientos mínimamente invasivos. Su clínica en Málaga es un espacio de vanguardia donde se combinan más de 25 años de experiencia con la tecnología médica más avanzada de Europa.

También forma parte de esta edición Clínica Cerqueiro, fundada por el Dr. Cerqueiro, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Su trayectoria profesional entiende que la excelencia quirúrgica exige precisión, pero también humildad, escucha y una voluntad permanente de seguir aprendiendo. Cabe destacar la excelencia con la que desarrolla su práctica bajo parámetros de mínima invasividad.

La lista incluye asimismo al Dr. José Nieto Prieto, reconocido por una cirugía capilar de excelencia. Su trabajo se desarrolla en un campo donde la imagen personal puede tener un impacto emocional profundo. En ese punto de encuentro entre técnica quirúrgica, expectativa emocional y responsabilidad clínica se sitúa su trayectoria.

La Dra. Gracia Moreno se incorpora a esta edición por una manera de entender la medicina estética desde la naturalidad y los enfoques anti-aging más avanzados. Su trabajo al frente de la Clínica Dra. Gracia Moreno defiende una estética médica alejada del artificio y permite abordar la piel desde una comprensión amplia del paciente y de su historia.

La Dra. Esperanza García Fulgencio ha sido incluida por su aportación a la salud íntima femenina desde su clínica ESGAF. Su trabajo aborda problemas como la incontinencia urinaria, la laxitud vaginal o el dolor durante las relaciones sexuales, todavía vividos muchas veces en silencio. Su propuesta combina innovación tecnológica, escucha clínica y acompañamiento emocional para devolver legitimidad médica a una dimensión esencial del bienestar ginecológico.

El Dr. Francisco Javier Núñez-Cobos Echart se incorpora a esta edición por una trayectoria consolidada en ginecología y obstetricia en Madrid. Su recorrido profesional ha estado ligado también al desarrollo de la cirugía ginecológica endoscópica. Pilar Núñez-Cobos Hidalgo, odontóloga y directora médica de la clínica dental familiar, se encargó de entregar la distinción a su padre, en un momento emotivo e inolvidable.

El Dr. Francisco Mira Berenguer, especialista en neurología, ha sido reconocido por una mirada clínica centrada en la prevención y en la escucha. Desde esa perspectiva, la neuromodulación no invasiva, los biomarcadores, la neuroimagen funcional y la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico se entienden como herramientas clínicas concretas para ampliar las respuestas disponibles ante casos que durante años han recibido soluciones insuficientes.

A estos perfiles se suma el Dr. César Noval, cuya trayectoria al frente de la Clínica NEF ha situado la cirugía íntima masculina en un espacio de mayor rigor médico. La excelencia de su carrera profesional enlaza con la consolidación de la Técnica NEF de alargamiento y engrosamiento de pene y la Técnica PDB para pene curvo o enfermedad de Peyronie. Ambas aparecen vinculadas a una forma de entender la medicina donde la indicación adecuada, la prudencia clínica y la escucha activa resultan tan importantes como el procedimiento quirúrgico.

Desde el ámbito de la farmacia y la investigación biomédica, Ángeles Gutiérrez representó la innovación farmacológica aplicada desde Vitabandria Labs Salud, un proyecto vanguardista que ofrece un exclusivo catálogo de productos creados ad hoc para profesionales de la medicina de distintos ámbitos, así como para clínicas y laboratorios.

El Dr. Jesús Sánchez Martos aporta a la lista una dimensión social decisiva por su trayectoria en educación para la salud. Su perfil recuerda que la medicina también se ejerce antes de la enfermedad: informar bien, comunicar con rigor y traducir el conocimiento científico a un lenguaje comprensible puede prevenir y mejorar vidas.

El Dr. Pedro Cavadas ocupa un lugar singular por su trayectoria en cirugía reconstructiva avanzada. Al frente de Clínica Cavadas y de la Fundación Pedro Cavadas, su trabajo ha proyectado la cirugía reconstructiva hacia contextos donde la desigualdad sanitaria limita las posibilidades de tratamiento.

El Dr. Manuel Eduardo Muñoz Torres, catedrático de Medicina en la Universidad de Granada, representa la fuerza de la investigación académica aplicada a la salud. Su trayectoria se vincula a la endocrinología y al metabolismo óseo-mineral.

La Prof.ª Dra. María Elena Llano Cuadra, catedrática de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, incorpora a esta edición una dimensión esencial de la investigación biomédica universitaria. Su trayectoria se sitúa en el estudio de los mecanismos celulares que permiten comprender procesos decisivos para la enfermedad, el envejecimiento y la biología del cáncer.

La Prof.ª Dra. María José García Sánchez, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, completa esta edición por su trayectoria vinculada a la farmacocinética experimental y clínica.

La «Lista 15 Mejores Médicos, Científicos y Proyectos de Investigación Biomédica 2026» funcionó como una lectura editorial sobre el presente sanitario, la investigación que sostiene el futuro clínico y la responsabilidad humana que debe acompañar todo avance médico.