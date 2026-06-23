Growwer opiniones: cómo funciona una plataforma de link building

El link building sigue siendo uno de los pilares del posicionamiento en buscadores, pero también uno de los procesos más manuales y costosos del marketing digital. Growwer nace para resolver ese problema: automatizar la consecución de menciones y enlaces en medios y blogs de calidad. Esta reseña explica cómo funciona la plataforma y qué la diferencia en un sector muy competido.

Qué es Growwer

Growwer es una plataforma de link building y reputación online desarrollada por la agencia iSocialWeb, fundada por Álvaro Peña y Arnau Vendrell. Su propuesta consiste en sustituir los procesos manuales de prospección de medios por un software data-driven que filtra, ordena y recomienda dónde publicar. El registro es gratuito, lo que permite explorar el catálogo antes de comprar enlaces.

Cómo funciona

El funcionamiento parte de un algoritmo de recomendación que identifica los medios donde se encuentra la audiencia de cada proyecto y los propone según objetivos y presupuesto. Cada soporte se revisa de forma manual para garantizar su calidad, y los precios se negocian directamente con los editores para ofrecer tarifas competitivas.

El catálogo alcanza los 43.851 medios en los que aparecer —con más de 3.500 incorporados en el último mes—, repartidos en 143 países y 3.180 categorías. Esto permite diseñar desde campañas de enlaces por afinidad hasta estrategias de tráfico, captación de leads, reputación de marca o aparición en la sección de noticias.

Más allá del enlace tradicional

Una de las claves de su evolución es la apuesta por la visibilidad en inteligencia artificial. Growwer ha incorporado la compra de menciones de marca para diversificar el perfil de enlaces y mejorar el posicionamiento en Google AI Mode y otros motores generativos, a un coste muy inferior al de un backlink estándar. A ello suma una extensión para Chrome que integra los datos de la plataforma directamente en los resultados de búsqueda y en las herramientas SEO habituales.

Para quienes prefieren delegar, ofrece además un servicio gestionado: el equipo define la estrategia, selecciona los medios según el presupuesto y ejecuta las campañas hasta su publicación, siempre con seguimiento.

Quién confía en la plataforma

La solvencia de Growwer se refleja en su volumen y en su cartera. Más de 16.298 proyectos la utilizan ya como gestor de campañas en medios, y entre las compañías que han confiado en ella figuran nombres como Amazon, Heineken, Binance, Mercado Libre, eDreams o Mail Boxes Etc.

Conclusión

Como plataforma de link building, Growwer destaca por combinar un catálogo amplio y verificado, precios negociados y una orientación clara a resultados de negocio. Su evolución hacia la visibilidad en IA la sitúa, además, un paso por delante en un terreno incipiente. Para cualquier marca o agencia que busque escalar su estrategia de enlaces y menciones de forma medible, representa una opción sólida.