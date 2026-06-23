Lanzamiento de los escáneres de documentos Ricoh SP 2240N y SP 2230N a un precio asequible

PFU Limited («PFU»), que ostenta la cuota de mercado mundial n.º 1 en escáneres de documentos¹, ha presentado los Ricoh SP‑2240N y Ricoh SP‑2230N: dos escáneres de documentos compactos diseñados para ofrecer una digitalización eficiente y fiable en las operaciones empresariales del día a día. Basados en la tecnología consolidada de la serie Ricoh fi, los nuevos modelos ofrecen un equilibrio sólido entre calidad y asequibilidad para organizaciones de cualquier tamaño, con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm para el SP‑2240N y 30 ppm para el SP‑2230N.

A medida que las tareas documentales rutinarias siguen consumiendo tiempo valioso, las empresas buscan formas más sencillas y eficientes de digitalizar la información. Estos escáneres están diseñados para reducir el esfuerzo administrativo y optimizar los flujos de trabajo cotidianos.

Características principales

1. Los flujos de trabajo empresariales diarios se simplifican gracias a un escaneado de alta calidad y alto valor

Los escáneres simplifican las tareas documentales rutinarias al ofrecer un rendimiento fiable que equilibra asequibilidad y calidad constante, lo que los hace ideales para empresas con sensibilidad al coste. Diseñada para un uso diario habitual, la función Paper Protection, que incluye tecnología de supervisión de imagen en tiempo real, evita daños en los documentos y mantiene un funcionamiento fiable para flujos de trabajo sin interrupciones. La gestión versátil de documentos admite documentos empresariales estándar, tarjetas de plástico y documentos A3 doblados por la mitad. Su diseño compacto y el ADF de 80 hojas permiten que los equipos con alta carga de trabajo mantengan la productividad incluso en entornos de oficina con espacio limitado.

2. Precisión avanzada y calidad de imagen nítida

El OCR avanzado y el procesamiento de imágenes convierten los documentos escaneados en datos utilizables de forma más rápida y con menos correcciones manuales, reduciendo retrabajos y retrasos en las fases posteriores. Impulsados por la tecnología PFU Clear Image Capture, los escáneres producen resultados nítidos y uniformes que permiten una extracción de datos más rápida y una mayor eficiencia operativa. El procesamiento inteligente de imágenes gestiona automáticamente ajustes como la detección del tamaño del papel y la rotación automática, garantizando una salida precisa independientemente del tipo u orientación del documento. Al reducir errores y pasos innecesarios, se acorta el tiempo total de procesamiento y los flujos de trabajo se mantienen eficientes.

3. Digitalización rápida y sencilla basada en PC con un funcionamiento intuitivo

Los nuevos escáneres ofrecen una digitalización de documentos práctica con un solo clic. Con el software PaperStream ClickScan mejorado, los usuarios pueden escanear y guardar archivos de inmediato seleccionando «Scan» desde el menú contextual, con una configuración previa sencilla. Los usuarios también pueden iniciar el escaneado con una sola pulsación del botón integrado en el escáner, lo que hace que la digitalización tanto desde el PC como directamente desde el dispositivo sea más rápida y sencilla.

4. El nuevo iiGA permite una digitalización flexible sin PC en entornos de trabajo compartidos y multiusuario

Impulsada por el nuevo SoC (System on a Chip) de próxima generación iiGA, la función DirectScan mejorada²³ ofrece un escaneado rápido e intuitivo sin PC, directamente desde el dispositivo. Incluso en entornos de oficina compartidos, iiGA mantiene altas velocidades de escaneado mientras admite el procesamiento avanzado de imágenes, incluida la orientación automática.

Destinos como ubicaciones de guardado o destinatarios de correo electrónico pueden asignarse a los tres botones integrados del escáner, lo que permite flujos de trabajo prácticos con un solo toque. Los archivos escaneados también pueden adjuntarse inmediatamente a correos electrónicos, lo que permite a los equipos digitalizar y compartir documentos con menos pasos manuales. El resultado es una experiencia de escaneado fluida, eficiente y flexible, diseñada para los entornos de trabajo colaborativos actuales.

Lista de precios

2240N (RRP): €612

2230N (RRP): €480

Notas

¹ Los datos se basan en la cuota de mercado de escáneres documentales.

Japón y Norteamérica: Basado en el estudio de 2024 realizado por KEYPOINT INTELLIGENCE, que compara las ventas unitarias de escáneres documentales comercializados por PFU con las de los productos de la competencia dentro de los segmentos relevantes de escáneres documentales, según el análisis realizado por PFU.

Europa: Basado en el estudio de 2024 realizado por infoSource, que compara la cuota de ventas unitarias en Europa Occidental.

² Algunas funciones estarán disponibles en futuras actualizaciones.

³ Se requiere un PC para configurar los ajustes del escáner.

Marcas comerciales

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