LiberNovo lanza Prime Sale el 23 de junio: toda su gama de sillas y accesorios con descuentos de hasta 49 %

LiberNovo ha puesto en marcha una de las mayores campañas promocionales de su historia. Del 23 de junio al 11 de julio, toda su colección estará disponible en oferta en la Unión Europea y el Reino Unido con descuentos de hasta el 49 %. La promoción estrella será el Omni Premium Bundle, que ofrece la silla original Omni a un precio especial de liquidación desde 939 euros (869 libras esterlinas), con descuentos de hasta el 49 %, mientras duren las existencias. Además, los accesorios y el resto de la gama también se beneficiarán de precios especiales Prime Sale, convirtiendo este periodo en el mejor momento del año para completar un espacio de trabajo ergonómico.

Todas las sillas de LiberNovo están diseñadas sobre la primera estructura ergonómica dinámica del mundo. Su respaldo flexible se adapta y se mueve con el usuario al cambiar de postura, inclinarse o reclinarse, proporcionando un soporte que acompaña al cuerpo en lugar de obligarlo a mantener una posición fija. A ello se suma un soporte lumbar motorizado, controlado mediante botones situados en el reposabrazos, que incorpora una función de estiramiento lumbar para aliviar la tensión en la parte baja de la espalda tras largas jornadas sentado. Todo ello responde a la filosofía de la marca: «Support by Motion, Defined by Comfort» («Soporte a través del movimiento, definido por la comodidad»).

A los descuentos se suman tres ventajas adicionales durante la campaña:

Regalo por compra según importe gastado. Los clientes que adquieran una silla LiberNovo Omni por un importe igual o superior a 1.000 euros en la UE o 900 libras en Reino Unido recibirán gratuitamente una batería adicional o un cojín reposapiés (promoción válida únicamente para sillas; los accesorios quedan excluidos).

Los clientes que adquieran una silla LiberNovo Omni por un importe igual o superior a 1.000 euros en la UE o 900 libras en Reino Unido recibirán gratuitamente una batería adicional o un cojín reposapiés (promoción válida únicamente para sillas; los accesorios quedan excluidos). Ruleta de premios. Los clientes que realicen pedidos de al menos 900 euros en la UE o 800 libras en Reino Unido podrán participar en un sorteo introduciendo su correo electrónico y número de pedido. Entre los premios se incluyen paquetes de regalos, una silla gratuita, un reposapiés, una batería de repuesto, una almohadilla refrigerante y cupones de descuento.

Los clientes que realicen pedidos de al menos 900 euros en la UE o 800 libras en Reino Unido podrán participar en un sorteo introduciendo su correo electrónico y número de pedido. Entre los premios se incluyen paquetes de regalos, una silla gratuita, un reposapiés, una batería de repuesto, una almohadilla refrigerante y cupones de descuento. Triple puntuación de fidelización. Los miembros del programa de fidelización de LiberNovo obtendrán el triple de puntos en todas las compras realizadas durante la promoción.

Aunque la protagonista de esta campaña de liquidación es la Omni original, toda la nueva gama también estará disponible con precios Super Early Bird y descuentos de hasta el 44 %. La Omni SE, totalmente manual, partirá de 589 euros (509 libras); la Omni Pro, equipada con ventilación AirFlow, desde 979 euros (849 libras); y la serie Maxis, diseñada para usuarios de mayor complexión, desde 829 euros (719 libras). Una vez agotado el stock del Omni Premium Bundle, no volverá a reponerse.

«Prime Sale es la oportunidad perfecta para descubrir la diferencia que ofrece nuestra ergonomía dinámica, independientemente de tu tipo de cuerpo o de tu forma de trabajar», afirmó Jorden Hebenton, miembro del equipo de marketing de LiberNovo.

La promoción LiberNovo Prime Sale estará activa desde el 23 de junio hasta el 11 de julio a las 00:00 horas. La venta comenzará a las 04:00 CEST en la Unión Europea y a las 03:00 BST en el Reino Unido. Las existencias del Omni Premium Bundle son limitadas y no se repondrán una vez agotadas.

Más información y acceso a la colección completa en libernovo.com.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una compañía global especializada en ergonomía que busca redefinir la experiencia de estar sentado en un mundo cada vez más orientado al trabajo frente a pantallas. Sus sillas están diseñadas para flexionarse y moverse junto al usuario, garantizando un soporte continuo a lo largo de toda la jornada.

Más información en libernovo.com.