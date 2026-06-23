Maridaje Gran Canaria: una noche para escuchar, saborear y descubrir la isla a través de sus vinos

¿Se puede escuchar un vino? ¿Se puede descubrir un paisaje a través de una melodía? Maridaje Gran Canaria parte de esa premisa para proponer una nueva forma de acercarse a la cultura del vino y a la singularidad vitivinícola de la isla.

El próximo 27 de junio, el Auditorio Alfredo Kraus acogerá una cita singular impulsada por la Ruta del Vino de Gran Canaria que transformará la Sala Jerónimo Saavedra en un espacio de encuentro entre bodegas, música y territorio.

La iniciativa, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y patrocinada por Turismo de Gran Canaria, nace de la voluntad de acercar al público la singularidad de la vitivinicultura insular a través de una propuesta que trasciende el formato tradicional de una cata o de un concierto.

Maridaje toma como punto de partida las composiciones creadas por Germán López y Augusto Báez para construir un relato que conecta la música con los vinos, los paisajes, las variedades de uva y los valores que definen la viticultura de Gran Canaria. A partir de ese diálogo, la Ruta del Vino de Gran Canaria ha desarrollado una narrativa propia que utiliza la música como vehículo para interpretar el territorio y ofrecer una manera distinta de comunicar el vino desde la emoción, la cultura y la experiencia compartida.

La jornada comenzará a las 19:30 horas, cuando el vestíbulo de acceso a la Sala Jerónimo Saavedra se convierta en un espacio expositivo en el que estarán presentes 13 bodegas de la Ruta del Vino de Gran Canaria. Los asistentes podrán degustar vinos con Denominación de Origen Gran Canaria, conversar directamente con los bodegueros y conocer las experiencias turísticas que ofrece cada establecimiento.

A las 20:30 horas dará comienzo el concierto Maridaje, interpretado por Germán López y Augusto Báez. El diálogo entre el timple y el piano se convierte en el gran hilo conductor de la experiencia, guiando al público a través de once composiciones que evocan paisajes, momentos del día y emociones vinculadas a la Gran Canaria del vino. El resultado es un recorrido íntimo y evocador que invita a detenerse, escuchar y dejarse llevar por las sensaciones que despiertan la música y el territorio.

La propia configuración de la Sala Jerónimo Saavedra, en formato Rincón del Jazz, contribuirá a crear una atmósfera íntima y cercana. Las tradicionales butacas de la platea darán paso a mesas y sillas iluminadas con lámparas de mesa, permitiendo disfrutar del espectáculo acompañado de una copa de vino con Denominación de Origen Gran Canaria.

Una vez finalizado el concierto, el público podrá regresar al espacio de las bodegas y continuar descubriendo los vinos y los proyectos enoturísticos de la isla en un ambiente más distendido.

Además, quienes lo deseen podrán prolongar la experiencia más allá del Auditorio adquiriendo dos botellas de una misma bodega, que se entregarán junto con el libro Maridaje en un estuche especialmente diseñado para la ocasión. Una invitación a seguir explorando la Gran Canaria del vino a través de relatos, fotografías, poemas y contenidos concebidos para compartir, recordar y volver a disfrutar de la experiencia desde casa.

Maridaje Gran Canaria es, en definitiva, una invitación a descubrir la isla desde una mirada diferente. Una propuesta que entiende que el vino no solo se bebe: también se escucha, se observa, se recuerda y se comparte.

Para esta cita aún quedan localidades disponibles. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del Auditorio Alfredo Kraus (auditorioalfredokraus.es), así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, también de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.