TerraMaster F4-425 Pro incorpora el primer NAS con TOS 7 e IA nativa con 20% de descuento por Prime Day

Para celebrar su lanzamiento, el F4-425 Pro ofrecerá un descuento limitado del 20 % durante el Prime Day, junto con otros productos NAS y DAS más vendidos.

Dejar atrás el NAS tradicional, adentrarse en un flujo de trabajo privado con IA nativa

Mucho más que un dispositivo de almacenamiento conectado en red convencional, el F4-425 Pro funciona como un centro de almacenamiento con IA nativa diseñado para los flujos de trabajo privados actuales. Elimina la tediosa configuración manual y las barreras de la línea de comandos típicas de los NAS tradicionales, permitiendo a los usuarios completar operaciones de espectro completo, desde la configuración del sistema y la administración del almacenamiento hasta la implementación de aplicaciones, enteramente mediante comandos en lenguaje natural.

«TOS 7 es el primer sistema operativo de la industria diseñado específicamente para IA desde su núcleo», declaró un responsable de producto de TerraMaster. «Cuando se combina con el F4-425 Pro, permite a creadores, pequeñas empresas y usuarios domésticos contar con una fortaleza de datos inteligente y conversacional que protege activamente sus archivos críticos».

Rendimiento central excepcional: potencia de 8 núcleos y velocidades de transferencia de hasta 1010 MB/s

El F4-425 Pro está equipado con el procesador Intel N350 de 8 núcleos (consumo ultra bajo de 7 W), 16 GB de RAM DDR5 y puertos LAN duales de 5 GbE. La agregación de enlaces ofrece un rendimiento combinado de hasta 1010 MB/s, 10 veces más rápido que el estándar Gigabit Ethernet. Maneja sin esfuerzo la edición en tiempo real de contenido 4K/8K, el acceso concurrente de múltiples usuarios y la operación simultánea de múltiples máquinas virtuales y contenedores Docker.

TOS 7: el primer sistema operativo NAS del mundo con IA nativa

Diseñado en torno a una filosofía de IA nativa, TOS 7 incorpora mejoras integrales en su arquitectura central:

• Más de 500 API RESTful modulares: Por primera vez, las interfaces centrales de bajo nivel del sistema están abiertas para acceso libre por parte de agentes de IA y desarrolladores externos.

• Control total por lenguaje natural: Admite conversaciones de múltiples turnos, comandos ambiguos y reglas de automatización condicional (ejemplo: «Bloquear todas las carpetas compartidas inmediatamente si se detecta ransomware»).

• Procesamiento local de IA: El reconocimiento facial de fotos, la clasificación automatizada de archivos y el análisis semántico se ejecutan completamente en el hardware del NAS. Los datos del usuario no salen de la unidad, eliminando por completo los riesgos de filtración de privacidad.

• Ecosistema orientado a desarrolladores: Un mercado de habilidades (próximamente) junto con un conjunto completo de herramientas para desarrolladores permite a los programadores externos crear, probar y publicar aplicaciones de IA personalizadas rápidamente.

Novedades y ofertas Prime Day

Oferta global en todo el sitio: Hasta un 25 % de descuento en toda la línea de productos TerraMaster (incluyendo NAS, DAS y más), consultar ahora la lista completa de descuentos.

F4-425 Pro: https://www.terra-master.com/es-es/products/f4-425-pro?_pos=2&_psq=F4-425+P&_ss=e&_v=1.0

También disponible en otros canales oficiales: Official Store, Amazon ES

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Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia gama de necesidades de almacenamiento.