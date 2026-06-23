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TerraMaster F4-425 Pro incorpora el primer NAS con TOS 7 e IA nativa con 20% de descuento por Prime Day

TerraMaster, marca líder mundial en almacenamiento privado en la nube, anunció hoy el lanzamiento global de su último NAS insignia de 4 bahías, el F4-425 Pro, programado para el 23 de junio en coincidencia con el Amazon Prime Day. Impulsado por TOS 7, el primer sistema operativo del mundo con IA nativa, el F4-425 Pro redefine la experiencia de almacenamiento privado en la nube mediante interacción en lenguaje natural, inteligencia computacional localizada

TerraMaster F4-425 Pro incorpora el primer NAS con TOS 7 e IA nativa con 20% de descuento por Prime Day
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Para celebrar su lanzamiento, el F4-425 Pro ofrecerá un descuento limitado del 20 % durante el Prime Day, junto con otros productos NAS y DAS más vendidos.

Dejar atrás el NAS tradicional, adentrarse en un flujo de trabajo privado con IA nativa
Mucho más que un dispositivo de almacenamiento conectado en red convencional, el F4-425 Pro funciona como un centro de almacenamiento con IA nativa diseñado para los flujos de trabajo privados actuales. Elimina la tediosa configuración manual y las barreras de la línea de comandos típicas de los NAS tradicionales, permitiendo a los usuarios completar operaciones de espectro completo, desde la configuración del sistema y la administración del almacenamiento hasta la implementación de aplicaciones, enteramente mediante comandos en lenguaje natural.

«TOS 7 es el primer sistema operativo de la industria diseñado específicamente para IA desde su núcleo», declaró un responsable de producto de TerraMaster. «Cuando se combina con el F4-425 Pro, permite a creadores, pequeñas empresas y usuarios domésticos contar con una fortaleza de datos inteligente y conversacional que protege activamente sus archivos críticos».

Rendimiento central excepcional: potencia de 8 núcleos y velocidades de transferencia de hasta 1010 MB/s
El F4-425 Pro está equipado con el procesador Intel N350 de 8 núcleos (consumo ultra bajo de 7 W), 16 GB de RAM DDR5 y puertos LAN duales de 5 GbE. La agregación de enlaces ofrece un rendimiento combinado de hasta 1010 MB/s, 10 veces más rápido que el estándar Gigabit Ethernet. Maneja sin esfuerzo la edición en tiempo real de contenido 4K/8K, el acceso concurrente de múltiples usuarios y la operación simultánea de múltiples máquinas virtuales y contenedores Docker.

TOS 7: el primer sistema operativo NAS del mundo con IA nativa
Diseñado en torno a una filosofía de IA nativa, TOS 7 incorpora mejoras integrales en su arquitectura central:
• Más de 500 API RESTful modulares: Por primera vez, las interfaces centrales de bajo nivel del sistema están abiertas para acceso libre por parte de agentes de IA y desarrolladores externos.
• Control total por lenguaje natural: Admite conversaciones de múltiples turnos, comandos ambiguos y reglas de automatización condicional (ejemplo: «Bloquear todas las carpetas compartidas inmediatamente si se detecta ransomware»).
• Procesamiento local de IA: El reconocimiento facial de fotos, la clasificación automatizada de archivos y el análisis semántico se ejecutan completamente en el hardware del NAS. Los datos del usuario no salen de la unidad, eliminando por completo los riesgos de filtración de privacidad.
• Ecosistema orientado a desarrolladores: Un mercado de habilidades (próximamente) junto con un conjunto completo de herramientas para desarrolladores permite a los programadores externos crear, probar y publicar aplicaciones de IA personalizadas rápidamente.

Novedades y ofertas Prime Day
Oferta global en todo el sitio: Hasta un 25 % de descuento en toda la línea de productos TerraMaster (incluyendo NAS, DAS y más), consultar ahora la lista completa de descuentos.

F4-425 Pro: https://www.terra-master.com/es-es/products/f4-425-pro?_pos=2&_psq=F4-425+P&_ss=e&_v=1.0

También disponible en otros canales oficiales: Official Store, Amazon ES

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Acerca de TerraMaster
TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia gama de necesidades de almacenamiento.

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