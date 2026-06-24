Atos se une a Project QuiltWorks de CrowdStrike para reforzar la ciberseguridad en la era de la IA

Atos, líder global en transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, ha anunciado su incorporación a Project QuiltWorks de CrowdStrike. Impulsado por la plataforma Falcon® y por modelos de IA de vanguardia de OpenAI y Anthropic, Project QuiltWorks combina las capacidades de CrowdStrike para la detección de vulnerabilidades basada en inteligencia artificial y la priorización de riesgos a partir del conocimiento de los adversarios, con servicios de remediación proporcionados por los principales integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados del mundo, además de la protección financiera de las compañías líderes del sector de los ciberseguros.

Con su incorporación a QuiltWorks, Atos ampliará aún más su cartera de servicios de ciberseguridad y su experiencia en servicios gestionados de seguridad, gobierno de la ciberseguridad y entornos digitales soberanos.

Al unirse a esta iniciativa, Atos aporta una propuesta de valor diferencial centrada en la soberanía digital, ayudando a las organizaciones a adoptar la inteligencia artificial y a protegerse frente a los riesgos asociados a la IA de última generación, garantizando un mayor control sobre los datos, la infraestructura, la gobernanza y los requisitos de cumplimiento normativo. Diseñados para la nueva era de la IA avanzada, los servicios de Atos contribuirán al ecosistema de la alianza mediante la combinación de operaciones SOC preparadas para hacer frente a adversarios acelerados por IA y una oferta de ciberseguridad aumentada mediante agentes inteligentes e inteligencia artificial.

Como parte de esta colaboración, Atos integrará las capacidades de QuiltWorks para reforzar la capacidad de las organizaciones de prepararse, responder y adaptarse de forma continua a los riesgos impulsados por la inteligencia artificial. Esto permitirá una mayor visibilidad sobre las exposiciones relacionadas con la IA, una priorización más inteligente de los riesgos, procesos de remediación más ágiles y una protección continua frente a amenazas en constante evolución, ofreciendo a los clientes una visión más clara a nivel de dirección y marcos de actuación concretos para la mitigación de riesgos.

Atos combinará estas capacidades con sus infraestructuras digitales soberanas para dar soporte a entornos regulados, permitiendo despliegues de inteligencia artificial altamente seguros y soberanos, alineados con los requisitos europeos en materia de regulación y soberanía digital. De este modo, ayudará a las organizaciones a gestionar los riesgos de forma proactiva y a responder con eficacia en situaciones críticas.

El enfoque de Atos pone el acento en la gobernanza, la propiedad y el control de los datos, los modelos de IA y la infraestructura, de modo que la gestión de vulnerabilidades asociadas a la inteligencia artificial esté diseñada para cumplir con la normativa desde su origen (compliant by design), favoreciendo además una adaptación continua a medida que evolucionan las amenazas, la regulación y las necesidades del negocio.

Günter Koinegg, responsable global de Servicios de Ciberseguridad de Atos, señala: «La incorporación a la alianza QuiltWorks de CrowdStrike supone un hito importante en nuestra estrategia para combinar inteligencia artificial y ciberseguridad a gran escala. Al integrar avanzadas capacidades de gestión de riesgos de IA con nuestra experiencia en entornos digitales soberanos, permitimos a nuestros clientes adoptar la inteligencia artificial de forma segura, manteniendo el control total sobre sus datos y garantizando el cumplimiento de los marcos regulatorios.»

Por su parte, Daniel Bernard, Chief Business Officer de CrowdStrike, afirma: «Nos complace dar la bienvenida a Atos a QuiltWorks, la única alianza capaz de proteger todas las capas de riesgo asociadas a la IA de última generación. Su trayectoria junto a CrowdStrike y su sólida experiencia en servicios de ciberseguridad y entornos soberanos ampliarán el alcance de la coalición en el mercado europeo, mientras QuiltWorks continúa expandiéndose a organizaciones y sectores de todo el mundo.»

La colaboración entre Atos y CrowdStrike se extiende ya a ocho años de trabajo conjunto centrado en el desarrollo e implantación de soluciones avanzadas de ciberseguridad. La incorporación de Atos a la coalición QuiltWorks representa un nuevo paso en esta relación, reforzando la ambición compartida de ambas compañías de abordar los desafíos de ciberseguridad que plantea la evolución de la inteligencia artificial.