Chef Miau lleva a los hogares españoles comida natural para gatos, pensada a medida de cada animal

Cada vez más dueños de gatos quieren saber con claridad qué hay en el plato de su mascota y buscan algo distinto a las fórmulas estandarizadas del pienso comercial. A esa inquietud responde Chef Miau, una marca española de comida natural y personalizada para gatos que adapta la alimentación a cada animal y la lleva a casa por suscripción.

La idea de fondo es sencilla: que cada gato coma lo que necesita y que su dueño pueda reconocer cada ingrediente. Chef Miau cocina con ingredientes aptos para consumo humano —carne de granjas cercanas con algo de verdura—, sin subproductos, sin harinas y sin rellenos, y antepone la transparencia a la conveniencia industrial.

Su rasgo más distintivo es la personalización. Antes de cada pedido, el dueño responde unas preguntas sobre su gato —peso, edad, actividad— y, a partir de ahí, la marca calcula la ración y el plan que le corresponden. En lugar de una fórmula única para todos, cada gato recibe la suya.

La comida se cocina en España, en lotes pequeños, y se envasa en tarros de cristal que se conservan a temperatura ambiente mediante una esterilización natural, sin conservantes y sin necesidad de congelador. El cristal no es casual: deja ver lo que hay dentro, en línea con esa idea de que la comida de un gato no debería tener secretos. Las recetas las revisa una veterinaria especializada en nutrición felina.

Chef Miau, fundada en 2025 y con sede en Madrid, nació de una experiencia cotidiana: su fundador no encontró en España una alimentación natural y personalizada para gatos como la que había usado fuera y, al leer las etiquetas del pienso convencional —harinas de maíz, de trigo, aditivos—, decidió crear una alternativa más clara.

Hoy, cientos de gatos comen ya Chef Miau, que mantiene una valoración media de 4,7 sobre 5 entre sus clientes. «Queríamos que la gente pudiera ver de verdad lo que hay dentro del tarro; si el producto es bueno, no hay nada que esconder», resume Víctor Solís Sánchez, fundador de la marca.

Chef Miau vende a través de su web, https://chefmiau.com, donde los clientes acceden al test de personalización.

Acerca de Chef Miau. Chef Miau es una marca española de comida natural y personalizada para gatos. Un test online calcula a medida lo que necesita cada gato —cuánto comer y cuánto cuesta— y se la envía a casa por suscripción. La cocina en España, en lotes pequeños, con ingredientes aptos para consumo humano, y la sirve en tarros de cristal, sin nevera. Envío gratis a toda España (salvo Canarias). La fundó Víctor Solís Sánchez, con sede en Madrid, y trabaja con una veterinaria especializada en nutrición felina en la revisión de sus recetas. Más en chefmiau.com.