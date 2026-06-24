Madrid, Navarra y Girona lideran el Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto en España

Impact Hub Madrid e Impact Hub Donostia han presentado la segunda edición del Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto, una herramienta de diagnóstico y orientación estratégica que analiza la capacidad de las provincias españolas para afrontar los retos sociales, ecológicos y económicos del futuro.

El estudio, desarrollado durante 2025 y 2026 con el apoyo técnico de Mercatec Investigación Estratégica y la financiación del Programa ALIANZAS ES del Ministerio de Trabajo y Economía Social, analiza las 50 provincias españolas a partir de más de 120 indicadores agrupados en tres dimensiones interdependientes: salud ecológica, salud social y salud económica-emprendedora.

Las diez provincias mejor posicionadas en el índice global son Madrid, Navarra, Girona, Huesca, La Rioja, Gipuzkoa, Bizkaia, Teruel, Lleida y Araba. Más allá del orden, el análisis muestra que los territorios con ecosistemas de emprendimiento más conectados presentan una mayor capacidad de transformación, adaptación y colaboración.

Una herramienta para medir la salud de los territorios

El Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto plantea una forma diferente de analizar los territorios. No se centra únicamente en la competitividad económica o en la creación de empresas, sino en la salud sistémica de cada provincia: su capacidad para generar vitalidad propia, sostenerse en el tiempo y evolucionar hacia modelos de desarrollo más cohesionados y sostenibles.

En un contexto marcado por la urgencia climática, la transformación demográfica, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la desigualdad, los instrumentos tradicionales de análisis resultan insuficientes para comprender la complejidad de los territorios. Por ello, el índice incorpora una mirada que integra lo ecológico, lo social y lo económico como dimensiones conectadas.

El informe reconoce también sus propios límites. Muchas de las transiciones que ya están en marcha, como nuevas redes de colaboración, cambios culturales o formas emergentes de gobernanza, todavía no son visibles en los datos estadísticos disponibles. Según el estudio, los cambios reales en un ecosistema suelen tardar entre cuatro y cinco años en reflejarse en los indicadores.

«El Índice no busca únicamente medir o comparar, sino ofrecer una visión más amplia sobre las condiciones que permiten a los ecosistemas generar bienestar, resiliencia y capacidad de transformación. Precisamente, el emprendimiento ha sido motor de innovación durante las dos últimas décadas, y ahora debe dar un salto cualitativo: pasar de innovar en el sistema a innovar el sistema», explica Alberto Alonso, director de Impact Hub Madrid.

Tres capacidades clave: vitalidad, viabilidad y evolución

El modelo parte de la idea de que un ecosistema de emprendimiento funciona como un sistema vivo en el que lo económico, lo social y lo ecológico no pueden analizarse por separado. La salud emprendedora de un territorio depende tanto de su base natural como del tejido social, cultural e institucional que lo sostiene.

Para ello, el índice evalúa tres capacidades clave en cada provincia. La primera es la vitalidad, entendida como la capacidad de generar y sostener energía propia, actuar con autonomía y preservar ciclos esenciales como el agua, los suelos, la biodiversidad o el bienestar.

La segunda es la viabilidad, que refleja la capacidad de un territorio para mantenerse en el tiempo e interactuar con sistemas mayores desde su vocación y especialización. La tercera es la evolución, vinculada al potencial para avanzar hacia formas más complejas, integrar mayor cohesión y generar aprendizaje colectivo.

Estas tres capacidades se alimentan de ocho flujos de valor analizados en cada territorio: el cuidado de los recursos naturales, la diversidad de hábitats, las fuentes de energía y circularidad, el bienestar y los cuidados, la infraestructura y conectividad, la cultura, el conocimiento y la transferencia, y la gobernanza y financiación.

La economía no basta para explicar la salud de un ecosistema

Uno de los principales resultados del informe es que el éxito en los grandes indicadores económicos no garantiza por sí solo un ecosistema saludable. Para lograrlo, una provincia necesita también buena gobernanza, cohesión social y una base ecológica sólida.

El análisis muestra que el tamaño económico no determina necesariamente la salud del ecosistema. Navarra, por ejemplo, ocupa el primer puesto tanto en salud ecológica como en salud económica. La Rioja se sitúa en segunda posición en salud social, aunque su economía aparece en el puesto 18. Provincias medianas como Huesca o Teruel superan a capitales más pobladas y con mayor actividad empresarial.

«Los resultados muestran que la fortaleza de un ecosistema no depende únicamente de indicadores económicos. La calidad de las relaciones, la diversidad de actores y la capacidad de colaboración son elementos fundamentales para afrontar los retos presentes y futuros de cada territorio», señala Nerea González, responsable de Proyectos y Ecoinnovación de Impact Hub Donostia.

El informe identifica además que las provincias del sur de España y los archipiélagos presentan el mayor margen de mejora, especialmente en las dimensiones de salud ecológica y gobernanza.

Una herramienta para orientar decisiones públicas y privadas

El índice está diseñado como un instrumento de trabajo para administraciones públicas, empresas, universidades, centros de conocimiento y organizaciones sociales que necesitan comprender mejor su territorio antes de actuar.

Su objetivo no es fomentar la competición entre provincias, sino ayudar a cada territorio a identificar sus fortalezas, detectar desequilibrios y activar procesos de transformación ajustados a su propia realidad.

«Cuando observamos los territorios desde esta perspectiva aparecen nuevas oportunidades para diseñar políticas, inversiones y estrategias que refuercen su capacidad de evolución y regeneración a largo plazo», afirma Rafa Cobo, Regenerative Lead en Impact Hub.

Presentación del II Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto

La presentación del II Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto ha contado con la participación de Yolanda Alcalá, subdirectora general de Emprendimiento y Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, quien ha destacado que «este índice es una herramienta muy ambiciosa y oportuna, que nos invita a pensar en la transformación, un proceso que no se puede llevar a cabo individualmente sino de manera colectiva y desde el territorio».

Durante el encuentro también han participado representantes del ámbito público, privado, académico y social para compartir experiencias y explorar nuevas formas de impulsar proyectos con impacto desde los territorios.

Entre ellos, Teresa Botargues, asesora en Transformación Económica de la Diputació de Lleida; Mercedes Valcárcel, directora general de SpainNAB; Raúl Sánchez, responsable de Inversiones con Impacto de Cofides; y Juan Manuel Ávila, jefe de Departamento de Innovación Social de Redeia, han abordado el momento de transformación que existe entre la transición territorial y el ecosistema emprendedor.

Asimismo, Francisco Javier Campos, responsable de Análisis y Visualización de Datos de COTEC; Concepción Galdón, vicedecana de Empresas con Propósito de IE Business School; y Ana Fernández Laviada, directora del Centro Yunus de la Universidad de Cantabria, han analizado cómo las herramientas tecnológicas de diagnóstico y seguimiento pueden ofrecer una visión más precisa de los ecosistemas territoriales.

Con esta segunda edición, el Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto se consolida como una herramienta para entender mejor las condiciones que permiten a los territorios generar bienestar, resiliencia y capacidad de transformación a largo plazo.