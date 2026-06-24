Las muñecas K-Pop Idol de IMC Toys se convierten en las muñecas más vendidas en España en mayo

IMC Toys Global celebra el extraordinario éxito de su línea K-Pop Idol, que se ha posicionado como el Top 1 en la categoría de muñecas y el Top 11 en el total del mercado español durante el mes de mayo, según los datos de Circana España correspondientes a mayo de 2026.

En menos de tres meses desde su lanzamiento, la colección ha superado las 18.000 unidades vendidas, de las cuales más de 8.000 se comercializaron únicamente en mayo, reflejando un crecimiento excepcional y una gran aceptación por parte de los consumidores.

La demanda ha sido tan elevada que algunos retailers han llegado a experimentar roturas de stock, un fenómeno que pone de manifiesto la fuerte conexión emocional y cultural que las muñecas K-Pop Idol han conseguido generar tanto entre los seguidores del fenómeno musical como entre el público infantil. El éxito de la línea demuestra la capacidad de la marca para trasladar las tendencias culturales globales al universo del juguete de una manera innovadora y atractiva.

Gracias a estos resultados, K-Pop Idol se sitúa ya en el Top 30 del mercado total acumulado del año (YTD), consolidándose como una de las líneas de mayor crecimiento y una de las grandes revelaciones del sector juguetero en 2026.

«K-Pop Idol ha conseguido trasladar al universo del juguete toda la energía, creatividad y pasión que despierta el fenómeno global del K-Pop. La acogida que hemos visto en España ha sido excepcional, superando nuestras expectativas y consolidando a la marca como una de las propuestas más prometedoras del mercado juguetero en 2026», señala Olga Comes, Marketing Manager de IMC Toys Global.

La experiencia de la marca va más allá del juguete con el lanzamiento de la playlist oficial de K-Pop Idol. Los fans ya pueden disfrutar de nueve canciones originales inspiradas en el universo K-pop, disponibles en SoundCloud, para acompañar sus sesiones de juego con toda la energía y el estilo de sus idols favoritos.