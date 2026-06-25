AiKit presenta su nueva categoría Software for AIs ante inversores y representantes del sector tecnológico

AiKit, laboratorio español de inteligencia artificial fundado en 2024, ha presentado su nueva categoría tecnológica, denominada Software for AIs, durante el AiKit Live Private Summit, un encuentro privado celebrado el pasado 17 de junio en el espacio El Olivar, en Alcalá de Henares, Madrid.

El evento reunió a más de un centenar de asistentes, entre ellos medios de comunicación, representantes de fondos de inversión, banca, empresarios, asesores, analistas y profesionales vinculados al sector tecnológico y financiero.

La compañía ha superado ya los 20.000 clientes, cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 5 millones de euros y prevé alcanzar los 10 millones de euros en 2026. Estas cifras han situado a AiKit en el radar de potenciales socios estratégicos e inversores interesados en compañías tecnológicas con capacidad de crecimiento en Europa.

Una nueva categoría de software empresarial

Durante el encuentro, AiKit presentó oficialmente Software for AIs, una categoría de software de gestión empresarial concebida para ser operada directamente por sistemas de inteligencia artificial sobre los procesos reales de las empresas.

Según la compañía, esta nueva generación de software no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial a aplicaciones tradicionales, sino en construir sistemas preparados para que la IA pueda trabajar de forma nativa. Esto permite ejecutar procesos, analizar operaciones, coordinar recursos, gestionar información y optimizar decisiones dentro de las organizaciones.

La propuesta de AiKit parte de una idea central: en un contexto en el que la inteligencia artificial concentra una parte relevante de la inversión tecnológica global, muchas organizaciones todavía no saben cómo convertir esta tecnología en una capacidad empresarial real.

«La carrera de la IA no la ganarán quienes construyan más modelos. La ganarán quienes construyan la infraestructura sobre la que operarán todos ellos», afirmaron los directivos de la compañía durante el evento.

Inteligencia artificial aplicada a pymes

Uno de los objetivos del AiKit Live Private Summit fue dar a conocer el lanzamiento de productos concretos de inteligencia artificial orientados a pymes. La compañía busca acercar estas soluciones a empresas que necesitan incorporar la IA a sus procesos de negocio de forma práctica, escalable y adaptada a su operativa diaria.

Durante la presentación intervinieron Miguel Martín Lacoma, CEO de AiKit, y Pablo Yusta, fundador de la compañía. Ambos defendieron que la inteligencia artificial se encuentra en un momento decisivo y que puede convertirse en una de las principales palancas de transformación tecnológica y empresarial de los próximos años.

Según expusieron durante el encuentro, el desarrollo tecnológico ha permitido avanzar de forma notable en energía, productividad e infraestructuras, pero las organizaciones siguen enfrentándose a límites relacionados con la capacidad de análisis, coordinación y toma de decisiones. En este contexto, la inteligencia artificial puede aportar una nueva capa de inteligencia aplicada a los procesos empresariales.

La infraestructura como eje de la próxima fase de la IA

AiKit sostiene que la próxima etapa de la inteligencia artificial no estará marcada únicamente por el desarrollo de nuevos modelos, sino por la creación de la infraestructura que permita a esos modelos operar de forma eficiente dentro de empresas y organizaciones.

La compañía compara esta transición con otros grandes cambios tecnológicos, como Internet, el cloud computing o los smartphones, en los que la creación de infraestructuras y plataformas fue clave para impulsar nuevas formas de valor y crecimiento.

Desde esta visión, AiKit quiere posicionarse como una compañía de nueva generación que concibe la inteligencia artificial como infraestructura económica y empresarial, no solo como una herramienta complementaria para aplicaciones ya existentes.

Búsqueda de un partner estratégico

Tras esta presentación, AiKit ha iniciado la búsqueda de un partner estratégico que comparta su visión de largo plazo y pueda contribuir a acelerar el despliegue de sus soluciones.

La compañía no busca únicamente financiación, sino también capacidad de escala, acceso internacional, experiencia empresarial y nuevas alianzas que permitan ampliar el alcance de su propuesta tecnológica.

Con este movimiento, AiKit aspira a participar en la construcción de la infraestructura que impulsará la próxima generación de empresas apoyadas en inteligencia artificial, reforzando al mismo tiempo el papel de España en el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto valor.