Las Jornadas Gastronómicas de Belmonte impulsan el producto de proximidad y el turismo local

Las Jornadas Gastronómicas de Belmonte 2026 refuerzan la promoción del producto de proximidad y la dinamización turística del municipio.

El Parque Municipal acogió durante el fin de semana del 20 y 21 de junio un mercado de productores, talleres formativos, actividades infantiles, música en directo y el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón.

El Excmo. Ayuntamiento de Belmonte hace un balance positivo de la celebración de las Jornadas Gastronómicas de Belmonte 2026, desarrolladas durante el fin de semana del 20 y 21 de junio en el Parque Municipal de Belmonte, con el objetivo de promocionar los productos artesanos y de proximidad, impulsar la economía comarcal y regional, y contribuir a la desestacionalización turística del destino.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Belmonte, ha contado con la dirección técnica y consultoría de epoint.es, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Belmonte, Paraíso Medieval’ —PSTD—, y ha permitido consolidar un espacio de encuentro entre productores, vecinos y visitantes en torno a la gastronomía, la identidad territorial y la actividad económica vinculada al sector agroalimentario.

Las jornadas contaron también con presencia institucional del Gobierno regional a través de Elena Escobar, directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, reforzando el vínculo del evento con la promoción de los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha y con la puesta en valor del sector agroalimentario como recurso económico, cultural y turístico.

Durante el fin de semana, el Parque Municipal acogió un mercado de productores y expositores con una selección representativa de productos vinculados a la comarca y a Castilla-La Mancha. En este espacio participaron Helix Snails, cooperativa del sector helicícola; Miel de Andrea, con miel natural y productos derivados; Arrea, carne de pueblo, especializada en embutidos tradicionales y charcutería selecta; Trufa de la Vega, con productos trufados; Aceites Agustín, con una muestra agroalimentaria gourmet integrada por aceites de oliva virgen extra, vinagres seleccionados y quesos curados; la cooperativa Castibell, como bodega local participante; el sello de calidad gourmet Campo y Alma, como espacio institucional de representación de Castilla-La Mancha; y Bar Ascape, responsable de la barra central y de los servicios de restauración.

El programa de actividades combinó formación, divulgación, ocio familiar y dinamización cultural. El sábado por la mañana se celebró un taller de alimentación y nutrición saludable impartido por el equipo especializado de Move Fit. Ese mismo día tuvo lugar una acción social especialmente dirigida a los residentes de la Residencia de Ancianos Virgen de Gracia y San José, con un taller de elaboración de queso fresco coordinado por Jesús, de Quesos Los Pizorros.

Por la tarde, el público infantil participó en un nuevo taller de elaboración de queso fresco, que completó el aforo previsto, mientras que la zona de hinchables contribuyó a reforzar el carácter familiar de las jornadas. La programación incluyó asimismo una cata de vinos de la Denominación de Origen La Mancha, que permitió acercar al público la calidad y diversidad de los vinos amparados por esta figura de calidad.

La dinamización musical tuvo como protagonista al grupo Alma de Rumba, cuya actuación en directo se celebró al mediodía, contribuyendo a generar un ambiente participativo y festivo en el Parque Municipal durante la jornada.

El domingo por la mañana se celebró un taller infantil dedicado a la puesta en valor y divulgación del ajo morado, acercando a los más pequeños uno de los productos más representativos de la identidad agroalimentaria de la zona. Como cierre de las jornadas, tuvo lugar el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, organizado por Javier, de la firma Jamón a lo Grande, con la participación de Álvaro Moratalla, de Madrid; Montse Susaño Malpartida, de Plasencia, Cáceres; Julio Ginés Sancho, de Valencia; Eusebio Casarrubio, de Tomelloso; Joaquín Valverde, de Albacete; y Antonio Gómez Pérez, de Murcia. El Ayuntamiento de Belmonte traslada su enhorabuena formal al ganador del certamen y agradece la participación de todos los concursantes.

Desde el Ayuntamiento se destaca la buena acogida de las jornadas por parte de vecinos y visitantes, así como el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer el tejido comercial, dar visibilidad a productores y oficios vinculados al territorio, y generar actividad turística y económica en el municipio fuera de los periodos de mayor afluencia.

El Ayuntamiento de Belmonte agradece especialmente la asistencia y participación de todas las personas que se acercaron al Parque Municipal durante el fin de semana, así como la implicación de los productores, expositores, profesionales, colaboradores y personal técnico que hicieron posible el correcto desarrollo de las jornadas. Asimismo, reconoce el trabajo de Javier, de Jamón a lo Grande, en la organización del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón.

Con esta actuación, Belmonte continúa avanzando en una estrategia de promoción turística basada en la sostenibilidad, la identidad local, la colaboración con el tejido productivo y la puesta en valor de los recursos gastronómicos, culturales y patrimoniales del municipio.