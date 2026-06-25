Postgradum reúne en Madrid a expertos en salud hormonal femenina y menopausia

La menopausia representa hoy uno de los grandes retos de la sanidad española: más de 13 millones de mujeres se encuentran actualmente en perimenopausia o menopausia, y sin embargo ocho de cada diez sienten que no reciben el acompañamiento adecuado de su profesional de salud.

Un dato aún más revelador completa este panorama. El 57% nunca ha consultado a un especialista sobre sus síntomas. Una brecha asistencial que Postgradum University aborda de forma directa con MENO Talks 2026, una jornada intensiva de formación presencial que tendrá lugar el sábado 27 de junio en Madrid.

El evento está concebido como un espacio de aprendizaje aplicado: los asistentes recibirán formación clínica actualizada y saldrán con el esquema diseñado de su propio servicio de menopausia, listo para implementar en farmacia o consulta a partir del día siguiente.

MENO Talks 2026: Un servicio de Menopausia, construido en un día

MENO Talks 2026 se articula en torno a un objetivo concreto, que cada profesional sanitario asistente salga con un servicio de menopausia diseñado, estructurado y comunicable. La jornada combina ponencias de alto nivel clínico, talleres prácticos de diseño de servicio y sesiones de posicionamiento y comunicación profesional.

El programa, de 09:00 a 19:30 horas, incluye sesiones sobre epidemiología y perfil clínico actual de la mujer en menopausia, protocolos de acompañamiento integral con enfoque In & Out —micronutrición, dermocosmética y equilibrio hormonal—, estrategias de visibilidad digital y offline, y un taller de cierre en el que cada asistente define su propio modelo de servicio. La jornada incorpora igualmente dos pausas gourmet y comida incluida, favoreciendo el networking entre los profesionales más comprometidos del sector.

Todos los asistentes recibirán el libro físico exclusivo Meno Care. The Method., obra de los ponentes Fran Diéguez y Yolanda Galiana. Este manual, que no estará disponible para la venta, condensa el método clínico completo para el acompañamiento de la mujer en perimenopausia y menopausia, con esquemas, protocolos y estrategias de comunicación. Toda la información y las inscripciones están disponibles en www.menotalks.es.

Ponentes: referentes nacionales con décadas de práctica clínica

Yolanda Galiana. Directora del Postgradum Expert en Salud Hormonal y Menopausia y titular de Farmacia Puente de la Virgen (Elche). Con más de veinte años de trayectoria especializada en micronutrición y salud femenina, Yolanda es la directora de contenido de la jornada y la mayor referencia nacional en la construcción de un servicio 360 de salud hormonal desde la farmacia o consulta.

Fran Diéguez. Director del Master Program en Dermocosmética y Suplementación de Postgradum y farmacéutico con más de quince años de experiencia. Fran aporta la visión integral del enfoque In & Out: cómo integrar suplementación, salud de la piel y equilibrio hormonal en un único protocolo clínico cohesionado.

Benlly Hidalgo. CEO de Postgradum University y miembro del Consejo Directivo de Florida Global University. Benlly Hidalgo abordará las claves del posicionamiento profesional en salud hormonal femenina. En abril de 2026, publicó en medios nacionales una tribuna de opinión que alertaba sobre la brecha asistencial en menopausia y la urgencia de formar a los profesionales sanitarios de primera línea.

«La menopausia sigue siendo el último gran tabú de la medicina española. Más de 13 millones de mujeres atraviesan esta etapa sin el acompañamiento que merecen. MENO Talks nace para cambiar eso: para dar a los profesionales sanitarios las herramientas, el método y la visibilidad necesarios para ser el referente que sus pacientes necesitan». Benlly Hidalgo, CEO de Postgradum University

Datos del evento

Evento: MENO Talks 2026

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Horario: 09:00 – 19:30 horas

Lugar: Zenit The Studio · Calle Cartagena, 126 · 28020 Madrid

Precio: Desde 195 € (alumnos Postgradum) · 295 € (precio general)

Incluye: Libro exclusivo Meno Care. The Method., welcome pack, manutención completa y certificado oficial Postgradum

Plazas limitadas

Sobre Postgradum University

Postgradum University es la escuela de posgrado líder en formación sanitaria especializada en España, con crecimiento de doble dígito sostenido en los últimos cinco años. La escuela ha sido reconocida con tres premios y un reconocimiento especial en los Premios Excelencia Educativa —incluido el de Mejor Escuela para Sanitarios por tercer año consecutivo—, cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015 avalada por AENOR e IQNET, y su herramienta Postgradum Dermo IA logró el tercer puesto en los Digital Beauty Awards 2026. Su oferta formativa incluye másteres y programas de especialización en salud hormonal, dermocosmética, micronutrición y farmacia clínica, dirigidos a profesionales sanitarios que buscan diferenciarse y construir servicios de referencia en sus zonas de influencia.