TIS advierte de que las empresas no están preparadas para el impacto del estándar ISO 20022

TIS ha lanzado hoy un llamamiento a la acción dirigido a los equipos de tesorería, finanzas y TI de las empresas: ISO 20022 ya no es una cuestión exclusiva de los bancos, y las compañías que lo consideren simplemente una actualización del sistema de mensajería podrían enfrentarse a retrasos en los pagos, transacciones rechazadas, un mayor número de intervenciones manuales y problemas de conciliación.

TIS es la creadora de una galardonada plataforma en la nube para la gestión de flujos de caja, liquidez y pagos a escala global. Cientos de clientes de todo el mundo confían en la plataforma de TIS para gestionar diariamente 80.000 millones de dólares en efectivo y un volumen anual de transacciones de 2,7 billones de dólares.

Este llamamiento a la acción de TIS responde a las medidas adoptadas por SWIFT, la red mundial de comunicaciones financieras, para implantar progresivamente ISO 20022 como el único estándar para las instrucciones de pago interbancarias. El nuevo estándar exige un formato específico para los mensajes que acompañan a los pagos transfronterizos de las empresas.

A partir de noviembre de 2026, la red exigirá formatos de datos específicos para estas transacciones y dejará de admitir una categoría de mensajes de pago. Además, los sistemas estadounidenses de pagos de alto valor Fedwire y CHIPS pasarán a aplicar plenamente ISO 20022 y dejarán de admitir los formatos heredados. Los pagos transfronterizos de las empresas que no cumplan con ISO 20022 serán rechazados.

Jonathan Paquette, director de Estrategia de TIS, señaló que las empresas afrontan una presión creciente para cumplir con los requisitos de ISO 20022 a medida que se acerca rápidamente la fecha límite de noviembre. Con recursos críticos limitados durante el verano debido al periodo vacacional, muchas organizaciones tienen dificultades para priorizar y completar las modificaciones necesarias en sus sistemas. A ello se suman comentarios poco consistentes por parte de los bancos y una preparación insuficiente para las pruebas, lo que hace que muchas empresas no tengan la certeza de estar listas a tiempo para que los pagos se procesen sin incidencias cuando el nuevo estándar entre en vigor.

«Noviembre está más cerca de lo que la mayoría de las organizaciones creen», afirmó Paquette. «Con la fecha límite aproximándose rápidamente y unos recursos limitados durante el verano, muchas empresas están recurriendo a socios como TIS para aprovechar una tecnología y una experiencia contrastadas que aceleren su preparación para ISO 20022. Ahora la prioridad es actuar sobre la calidad de los datos y las pruebas para garantizar que los pagos no fallen cuando el estándar entre en vigor».

El nuevo libro blanco de TIS, ISO 20022 After the Deadlines: What Corporate Treasury and IT Teams Need to Know in 2026, explica por qué la siguiente fase de la migración afectará al trabajo diario de los equipos de tesorería, operaciones financieras, cumplimiento normativo y TI.

A principios de 2025, dos años después del inicio de la implantación de ISO 20022, el nivel de conocimiento dentro de la comunidad de tesorería corporativa seguía siendo desigual. Casi una cuarta parte de las empresas encuestadas desconocía ISO 20022 y, entre quienes sí lo conocían, la mitad aún no había comenzado su preparación.

Con la fase de noviembre de 2026, dejarán de aceptarse los datos de dirección no estructurados para muchos pagos transfronterizos, se retirarán los mensajes de iniciación de pagos MT101 y Fedwire y CHIPS comenzarán a aplicar plenamente ISO 20022.

Los próximos hitos ampliarán aún más el impacto, ya que los mensajes heredados relacionados con excepciones e investigaciones dejarán de utilizarse en 2027 y los mensajes MT9xx de extractos e informes serán sustituidos progresivamente por los mensajes CAMT de ISO 20022 durante 2027 y 2028.

Según TIS, los efectos operativos ya son evidentes:

Los rechazos y retrasos en los pagos son cada vez más frecuentes cuando los datos de direcciones, los campos regulatorios o la información de las contrapartes no superan las validaciones reforzadas.

Está aumentando la intervención manual, ya que la gestión de excepciones y correcciones vuelve a recaer sobre los equipos de tesorería y operaciones.

La visibilidad de la tesorería y los procesos de conciliación están sometidos a presión debido a la evolución desigual de los formatos de información entre los distintos bancos.

Las interpretaciones particulares de cada entidad bancaria incrementan la complejidad y la calidad de los datos se está convirtiendo en una cuestión de cumplimiento normativo, ya que las organizaciones deben demostrar que controlan la integridad, la estructura y la precisión de los datos de pago desde su origen.

El libro blanco de TIS insta a las empresas a evitar soluciones provisionales que resuelvan los rechazos inmediatos de transacciones pero generen riesgos futuros. TIS recomienda que las organizaciones definan responsabilidades compartidas entre tesorería, cumplimiento normativo y TI, revisen la cobertura de los formatos de mensajería en los flujos de pagos e información, alineen las capacidades de los sistemas ERP, TMS y las interfaces bancarias, refuercen la gobernanza de los datos maestros y prueben los procesos de validación en condiciones operativas reales en diferentes bancos y regiones.

Para ayudar a las organizaciones a evaluar su nivel de exposición, TIS ofrece un Health Check personalizado sobre ISO 20022 para los equipos de tesorería y TI. Esta evaluación está diseñada para identificar carencias de preparación en ámbitos como la estrategia, la coordinación con los bancos, los formatos de pagos e informes, la preparación de los datos, la conciliación, la gobernanza, los recursos y la ejecución.

TIS proporciona un amplio conjunto de capacidades técnicas para el cumplimiento de ISO 20022, entre ellas el mapeo basado en reglas e inteligencia artificial de datos de direcciones no estructurados hacia los segmentos estructurados correctos de ISO. Asimismo, ofrece servicios de traducción de extractos para ayudar a las empresas que todavía no están preparadas para recibir formatos CAMT en sus sistemas posteriores.

Acerca de TIS

TIS ayuda a directores financieros (CFO), responsables de tesorería y equipos financieros a transformar sus funciones globales de gestión del flujo de caja, la liquidez y los pagos. Para obtener más información, visitar tispayments.com.