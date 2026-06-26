MG Summer Experience 2026: electrificación para todos en 33 ciudades de España y Portugal

El próximo 30 de junio arranca en Madrid el MG Summer Experience 2026, una nueva iniciativa de MG para acercar la tecnología de electrificación a todos los usuarios y fomentar la transición energética del parque móvil de España y Portugal. Este roadshow recorrerá la península ibérica durante más de 96 días, haciendo escala en 33 ciudades de España y Portugal.

El MG Summer Experience 2026 está diseñado para resolver las dudas en materia de electrificación y ayudarles a elegir la tecnología que mejor se adapta a sus necesidades. Los expertos responderán a las preguntas sobre coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Se podrán probar modelos de la gama MG con diferentes tecnologías de propulsión como el MG4, ZS Hybrid+ y HS PHEV, que permitirán comprender cómo las diferentes tecnologías marcan la diferencia en rendimiento, eficiencia y calidad de conducción. Habrá demostraciones del sistema V2L, para mostrar cómo los vehículos eléctricos MG pueden alimentar dispositivos externos.

Los interesados pueden registrarse en la web oficial: driveyoursummer.com

José Antonio Galve, Head Of Marketing de MG España, ha declarado que «MG es la marca de la gente, una de las preferidas de los clientes particulares en España. Sabemos que muchas personas tienen dudas acerca de las diferentes tecnologías de electrificación. Necesitan que les expliquen bien las ayudas del Gobierno, cómo conseguirlas, qué puede hacer la marca para facilitarlas… Con esta iniciativa queremos acercar, explicar y permitir que prueben coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, para que puedan tomar la mejor decisión. También queremos mostrar al público cómo cuidamos a nuestros clientes y nos preocupamos por ellos, para que se sientan parte de la familia MG en España, que va camino de sumar 150.000 miembros».

MG Summer Experience 2026

Madrid – C.C. Príncipe Pío: 30 de junio – 1 de julio

Madrid – C.C. Nassica: 3 – 4 de julio

Toledo: 6 de julio

Guadalajara: 8 de julio

Ávila: 10 de julio

Valladolid: 12 de julio

Burgos: 14 de julio

Zaragoza: 16 de julio

Navarra: 18 de julio

Gipuzkoa: 20 de julio

Vizcaya: 22 de julio

Cantabria: 24 de julio

Asturias: 26 de julio

A Coruña: 28 de julio

Viana do Castelo, Portugal: 30 de julio

Braga, Portugal: 1 de agosto

Porto, Portugal: 3 de agosto

Coimbra, Portugal: 5 de agosto

Lisboa, Portugal: 7 de agosto

Faro, Portugal: 9 de agosto

Murcia: 27 de agosto

Cádiz: 2 de septiembre

Sevilla: 3 – 4 de septiembre

Córdoba: 6 de septiembre

Jaén: 8 de septiembre

Granada: 10 de septiembre

Málaga: 12 – 13 de septiembre

Alicante: 17 – 18 de septiembre

Valencia: 20 – 21 de septiembre

Castellón: 23 de septiembre

Tarragona: 25 de septiembre

Girona: 27 de septiembre

Barcelona: 29 de septiembre – 3 de octubre

La Rioja: 5 de octubre.

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