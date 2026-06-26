Naturr cierra una ronda de inversión de 620.000 euros para impulsar su plataforma tecnológica

Naturr, startup española especializada en la digitalización de la cadena de suministro agroalimentaria, ha cerrado una segunda ronda de financiación de 620.000 euros con el objetivo de impulsar la evolución de su plataforma tecnológica y acelerar su crecimiento.

La operación se complementa con financiación procedente de un préstamo de ENISA, lo que refuerza la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de expansión y consolidar su propuesta en el mercado.

En la ronda han participado varios inversores vinculados al ecosistema tecnológico y empresarial, entre ellos Alfonso Tomás, Lars-Erik Christensen, Alex Bryszkowski y Sergi Figueres Moret, junto con otros inversores privados.

La nueva financiación permitirá a Naturr reforzar el desarrollo de su plataforma, incorporar nuevas funcionalidades y consolidar su estrategia de crecimiento. La compañía centrará esta nueva etapa en la mejora de su producto tecnológico y en la ampliación de su actividad dentro del sector agroalimentario.

Fundada con el propósito de conectar de forma directa a productores y compradores profesionales, Naturr ha desarrollado una plataforma que simplifica la comercialización de productos frescos, mejora la eficiencia de las operaciones y aporta mayor transparencia en todo el proceso.

La startup busca resolver algunas de las principales ineficiencias del canal tradicional, facilitando la relación entre productores y clientes profesionales mediante herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la compra, la venta y la gestión de productos frescos.

Un año de fuerte crecimiento

Naturr llega a esta nueva ronda tras un año de crecimiento significativo. Durante el último ejercicio, la compañía multiplicó por seis sus ventas respecto al año anterior, una evolución que ha contribuido a atraer tanto inversión privada como respaldo institucional a través del préstamo concedido por ENISA.

Este crecimiento refleja el interés creciente del mercado por soluciones digitales capaces de mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro agroalimentaria.

Con esta operación, Naturr afronta una nueva etapa centrada en el desarrollo de producto y la expansión de su actividad, con el objetivo de consolidarse como una de las plataformas tecnológicas de referencia para la digitalización del sector agroalimentario.