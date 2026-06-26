SchoolFan ayuda a los adolescentes a identificar hasta el 90% de bulos climáticos en redes sociales

Tras dos años de cooperación entre España, Portugal, Francia y Grecia, la iniciativa Erasmus+ finaliza el 28 de junio con un sistema de verificación climática que demuestra una fiabilidad de hasta el 90%.

La investigación revela que la exposición a contenidos falsos sobre cambio climático sigue siendo una realidad en el sur de Europa: el 27% de los contenidos analizados en Portugal eran falsos, frente al 20% en España y al 19% en Grecia, y el 8% en Francia.

Los adolescentes pueden convertirse en una de las herramientas más eficaces para combatir la desinformación climática. Así lo demuestra SchoolFan (Escuelas contra las noticias falsas por un futuro más responsable), un proyecto europeo financiado por Erasmus+ cuyos resultados finales confirman que los estudiantes son capaces de identificar correctamente entre el 80% y el 90% de los contenidos falsos sobre cambio climático que circulan en redes sociales tras recibir formación específica.

La iniciativa, desarrollada durante dos años por universidades y centros educativos de España, Portugal, Francia y Grecia, concluye oficialmente el próximo 28 de junio dejando como principal resultado un modelo educativo basado en la ciencia ciudadana, la alfabetización mediática y el pensamiento crítico.

Los datos obtenidos durante la fase de implementación del proyecto muestran que los jóvenes no sólo están expuestos a la desinformación climática, sino que también pueden adquirir las competencias necesarias para detectarla y analizarla de forma rigurosa.

La desinformación climática, una realidad cotidiana para los jóvenes

Durante el proyecto, más de 350 estudiantes de secundaria analizaron contenidos relacionados con el cambio climático difundidos en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, aplicando protocolos de verificación desarrollados por el consorcio.

Los resultados permitieron constatar que la exposición a contenidos falsos sigue siendo una realidad en el entorno digital europeo. El análisis identificó un 27% de contenidos falsos en Portugal, un 20% en España, un 19% en Grecia y un 8% en Francia.

Sin embargo, tras completar el programa formativo, los estudiantes alcanzaron niveles de fiabilidad de entre el 80% y el 90% en la clasificación correcta de los contenidos analizados, una cifra que demuestra el potencial de la educación para hacer frente a la desinformación.

Un modelo educativo replicable en Europa

En la iniciativa participaron más de 350 estudiantes, 93 docentes y 32 clases de secundaria de los cuatro países socios.

El proyecto ha sido desarrollado por la Universidad de Aveiro, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidade Nova de Lisboa, la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas y la organización francesa Cercle FSER.

Como resultado del proyecto, SchoolFan pone a disposición de la comunidad educativa una guía de buenas prácticas y diversos recursos digitales en cinco idiomas para facilitar la incorporación de la alfabetización mediática y climática en los centros educativos europeos.

Los materiales estarán disponibles para docentes e instituciones educativas a partir de la finalización oficial del proyecto el próximo 28 de junio.