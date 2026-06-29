Canarias supera las 3.300 entidades de economía social y crea más de 17.000 empleos en 2025

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, reafirmó este viernes el compromiso del Ejecutivo autonómico con la economía social, un modelo que ya agrupa a 3.392 entidades en las islas y que ha generado 17.174 personas contratadas a través de 18.282 contratos durante 2025, más de un millar de empleos por encima de los registrados al inicio de la legislatura.

De León realizó estas declaraciones durante la inauguración del II Foro de Economía Social de Canarias, celebrado en Puerto Calero, en Lanzarote, en un acto al que también asistieron la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega. En su intervención, la consejera destacó que desde el año 2023 hasta la actualidad «se han generado mil nuevas altas en este sector y demuestra que el crecimiento económico puede ir de la mano de la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la creación de empleo de calidad».

«Hay capacidad suficiente para seguir apoyando este sector, pero desde el impulso, desde el cariño y desde la atención», señaló la consejera y destacó la experiencia proporcionada de Enseñar para Emprender, «un proyecto educativo que se recorre toda Canarias impulsando el cooperativismo desde las etapas más tempranas de la educación. Este año hemos conseguido que los padres conformen la primera cooperativa para niños y niñas con discapacidad y que, a través del trabajo asociado, podamos impulsarles y ayudarles».

La consejera recordó que este modelo de economía se ha consolidado como una herramienta clave para favorecer la inclusión laboral. En la actualidad, el 56,95% de las personas trabajadoras del sector son mujeres y más del 16% son personas con discapacidad, unos datos que reflejan el impacto social de un modelo económico estrechamente vinculado al territorio.

El encuentro reunió a representantes de las administraciones públicas, universidades, organizaciones empresariales, agentes sociales y entidades para analizar la evolución del sector, compartir experiencias de éxito y abordar los retos que plantea la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social.

Durante la jornada se hizo balance de los principales avances impulsados por el Ejecutivo autonómico, entre ellos la constitución de la Comisión de Economía Social de Canarias, la elaboración del primer Libro Blanco de la Economía Social por parte de las dos universidades públicas canarias, la creación del Catálogo de Entidades de Economía Social, la aprobación de la primera Estrategia Canaria de Economía Social, la adaptación de diferentes líneas de ayudas dirigidas a empresas de inserción y programas de empleo con apoyo, así como la puesta en marcha del primer Experto en Economía Social de Canarias, impartido por la Universidad de La Laguna (ULL) y financiado por el SCE.

La directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España, Aicha Belassir, destacó la importancia de celebrar este foro porque «se ha convertido en un encuentro imprescindible para la consolidación y el crecimiento del ecosistema en el archipiélago, una economía más inclusiva, sostenible y participativa».

La primera mesa del foro abordó la capacidad de este sector para generar empleo estable y de calidad. El presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (CONCOVAL), Emilio Sampedro, afirmó que «el empleo en las empresas de economía social es estable y de calidad, pone a la persona en el centro, fomenta la igualdad, elimina desigualdades y reparte la riqueza que genera en el territorio».

Por su parte, el director del Observatorio del Empleo en Canarias (OBECAN), Luis Prieto, definió la economía social como «una herramienta eficaz para acercar oportunidades laborales a colectivos con mayores dificultades de inserción». El representante de Cooperativas de Enseñanza de Canarias (COECAN) y de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ASESCAN), Jaime Cabrera, señaló que Canarias todavía tiene recorrido para incrementar el peso de las cooperativas, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, aseguró que «este modelo constituye un aliado estratégico para la generación de empleo de calidad y la inclusión laboral en Canarias».

El foro también permitió conocer experiencias desarrolladas dentro y fuera de las islas, como la cooperativa de vivienda Sostre Cívic, el proyecto de catering inclusivo Buscándome las Habichuelas, impulsado por Cáritas Diocesana de Tenerife; las empresas de inserción Hiebra Social y Trampolín Solidario, y el proyecto Enseñar para Emprender, promovido por el SCE.

La última parte del encuentro estuvo dedicada a los retos de futuro de la economía social en Canarias. El director de la Cátedra CESCO y profesor titular de Historia Económica de la ULL, Cándido Román, defendió la necesidad de reforzar el papel de los ayuntamientos en el impulso de las políticas públicas vinculadas a este modelo económico. En este sentido, representantes de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), la Red ANAGOS y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) coincidieron en destacar el impacto de la economía social como generadora de empleo estable, redes de cooperación y oportunidades para las personas con mayores dificultades de inserción.

El cierre de la jornada correspondió a la viceconsejera de Empleo, Isabel León, quien aseguró que «las distintas intervenciones desarrolladas a lo largo de este encuentro han puesto de manifiesto que la economía social es una realidad consolidada, capaz de generar empleo de calidad, innovación, inclusión y desarrollo territorial en Canarias», al tiempo que reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir fortaleciendo este modelo económico.

El II Foro de Economía Social, impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo, a través del SCE, concluyó con un llamamiento a seguir reforzando la colaboración entre administraciones, entidades, organizaciones empresariales, sindicatos y universidades para aprovechar las oportunidades que abre la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social y consolidar este modelo como una herramienta estratégica para a para crear empleo de calidad, favorecer la inclusión social y contribuir al desarrollo de todas las islas.