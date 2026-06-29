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CEIBS insta a Europa y China a pasar de la rivalidad técnica al compromiso en la era de la IA

A medida que la inteligencia artificial reconfigura las dinámicas de poder a escala internacional, los líderes europeos y chinos están avisando de que la UE y China deben ir más allá de la competencia de suma cero, con el fin de aprovechar sus fortalezas complementarias en materia de gobernanza IA y de su aplicación industrial

CEIBS insta a Europa y China a pasar de la rivalidad técnica al compromiso en la era de la IA
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El consenso se alcanzó en el marco del 12.º Foro CEIBS Europe, un debate de referencia celebrado en París (22 de junio) y Bruselas (24 de junio) que congregó a responsables de políticas, directivos del sector y académicos.

Durante su intervención en los foros, el antiguo Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hizo hincapié en que la IA ya no es una mera cuestión tecnológica, sino un asunto de «soberanía, liderazgo y poder». Identificó los semiconductores, la infraestructura de datos y la política reguladora como las variables clave que configurarán las futuras relaciones internacionales. Al tiempo que reconocía la intensificación de la competencia global, Michel hizo un llamamiento a la «colaboración responsable», señalando que el enfoque maduro de Europa en materia de gobernanza corporativa y seguridad de datos podría conferir una resiliencia distintiva a largo plazo.

Los eventos pusieron de manifiesto una clara divergencia estratégica en el ámbito de la IA a escala global: Estados Unidos lidera la inversión en la frontera tecnológica, China destaca en la aplicación a gran escala y en los modelos de código abierto, al tiempo que Europa domina en los marcos reguladores. «Cuanto más se intensifica la competencia, mayor es la relevancia del diálogo y la cooperación», señaló el presidente de CEIBS, Wang Hong, destacando la necesidad de equilibrar la gobernanza de la IA a escala global.

Entre los oradores también se encontraban el embajador chino ante la UE, Cai Run, y el embajador chino ante Francia, Chen Li.

Paneles de expertos de la industria, con ejecutivos de Siemens, EDF y empresas de robótica líderes, reafirmaron este enfoque pragmático. En sectores como la energía, la sanidad y la fabricación avanzada, los expertos coincidieron en que la IA actúa como elemento de facilitación, más que de sustitución de la experticia humana. No obstante, advirtieron de que las enormes necesidades energéticas de la IA plantean un desafío crítico: así como una excelente oportunidad para la innovación conjunta sinoeuropea en tecnologías de redes eléctricas y energías renovables.

Al clausurar la cumbre de Bruselas, el copresidente (europeo) de CEIBS, Frank Bournois, resumió el sentir constatado en ambas ciudades: «La competencia es natural, pero insuficiente. La verdadera fórmula que necesitamos es la suma de unidad y confianza».

Para más información, visitar el sitio web oficial: https://www.ceibs.edu/

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