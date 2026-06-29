Deloitte Legal, EJASO ETL, AUSAPE y Legal Auditors analizan los litigios en proyectos SAP

Los grandes proyectos de implantación de sistemas SAP representan inversiones estratégicas para las organizaciones, pero también conllevan importantes riesgos cuando surgen desviaciones de alcance, retrasos, incumplimientos contractuales, incidencias funcionales o discrepancias entre clientes e integradores. La creciente complejidad de estos proyectos ha provocado un incremento de los procedimientos judiciales y arbitrales relacionados con implantaciones ERP, convirtiendo la prevención y la adecuada gestión de la evidencia técnica en un elemento esencial.

Para abordar esta realidad, Deloitte Legal, EJASO ETL Global, AUSAPE y Legal Auditors participarán en la jornada ‘Conflictos en proyectos SAP: visión jurídica y pericial de los litigios ERP’, un encuentro que reunirá a abogados especializados en Derecho Tecnológico, expertos en proyectos SAP y peritos judiciales informáticos para analizar las principales causas de conflicto y las mejores prácticas para su prevención y resolución.

Durante la sesión se expondrán experiencias reales y se debatirá sobre cuestiones como la importancia del contrato, la definición del alcance funcional, la gestión de cambios, la documentación del proyecto, las pruebas de aceptación (UAT), la calidad de las evidencias técnicas y el papel de la prueba pericial informática en los procedimientos judiciales. Asimismo, se ofrecerá una visión práctica sobre cómo reducir el riesgo de litigio mediante una adecuada gestión del proyecto desde sus fases iniciales.

El evento está dirigido a CIO, directores de transformación digital, responsables de proyectos SAP, departamentos jurídicos, consultoras tecnológicas, partners SAP, auditores, peritos judiciales y cualquier profesional involucrado en proyectos ERP de alta complejidad. La jornada constituirá además un punto de encuentro entre los ámbitos tecnológico y jurídico para compartir conocimiento y fomentar buenas prácticas que contribuyan al éxito de las implantaciones y a la reducción de conflictos.

La asistencia será gratuita, previa inscripción, y podrá seguirse tanto de forma presencial como online. El programa incluirá mesas de debate y ponencias impartidas por profesionales de Deloitte Legal, EJASO ETL Global, Legal Auditors y representantes de AUSAPE, aportando una visión multidisciplinar sobre uno de los retos más relevantes en la gestión de grandes proyectos tecnológicos.

Es posible inscribirse, con asistencia presencial o bien online gratis en este enlace.