Enalta amplía el plazo de inscripción para el X Concurso de Cementerios de España

Con el objetivo de facilitar la participación, Enalta ha ampliado el plazo de inscripción al X Concurso de Cementerios de España hasta el próximo día 3 de julio, ofreciendo una última oportunidad para que los camposantos de todo el país presenten sus candidaturas.

En este contexto, la X edición del Concurso de Cementerios de España, organizado por Enalta —compañía líder en servicios funerarios en España y filial del Grupo MAPFRE—, se consolida en su aniversario como la principal iniciativa para proteger, difundir y poner en valor estos recintos, considerados auténticos museos al aire libre y guardianes de la historia local.

Tras una novena edición en la que participaron más de 64 camposantos de toda la geografía nacional, el certamen se ha convertido en un motor cultural de referencia que impulsa el turismo sostenible y contribuye a normalizar la conversación en torno al final de la vida.

«Hemos decidido ampliar el plazo para asegurar que ningún municipio se quede fuera por falta de tiempo. Los cementerios son mucho más que lugares de despedida; son espacios que conectan pasado, presente y futuro, y queremos dar la máxima visibilidad a las historias que han construido nuestras comunidades», afirma María Vicioso de la Concepción, directora del área de Clientes y Marca de Enalta.

El Concurso de Cementerios de España busca impulsar la conservación y divulgación de estos espacios como parte esencial del patrimonio histórico, artístico y natural de los municipios. Para ello, fomenta iniciativas que acerquen su historia y valor cultural a la ciudadanía mediante herramientas digitales, proyectos de divulgación y la colaboración de entidades locales, al tiempo que reconoce a aquellos cementerios comprometidos con la sostenibilidad y la biodiversidad, transformándolos en espacios de memoria, cultura y naturaleza al servicio de las generaciones presentes y futuras.

Información sobre el concurso

El Concurso de Cementerios de España contará con cuatro categorías que reconocen la excelencia arquitectónica, artística, histórica y medioambiental de los camposantos:

• Premio Mejor Cementerio 2026: reconoce a aquellos recintos que trascienden su función tradicional para integrarse plenamente en la vida social y cultural de su comunidad, convirtiéndose en espacios de memoria activa.

• Premio Mejor Pieza Artística: distingue el valor patrimonial y simbólico de monumentos, esculturas y otras obras funerarias, valorando tanto su estado de conservación como su capacidad para transmitir un legado histórico y emocional.

• Premio Mejor Historia: premia relatos humanos que trascienden el mero dato biográfico para poner en valor historias personales o colectivas destacadas por su autenticidad, relevancia y capacidad de emocionar.

• Premio Naturaleza Viva: reconoce el compromiso con la sostenibilidad y la conservación medioambiental de aquellos cementerios que integran la naturaleza en sus espacios y generan un impacto ecológico positivo para las generaciones futuras.

La participación en el concurso es gratuita. Las bases legales se pueden consultar en la página web de Enalta, y las candidaturas podrán presentarse a través del correo electrónico [email protected].