Fiduciam financia con más de 30 millones de euros la expansión de un grupo promotor en la Costa del Sol

Fiduciam ha cerrado una financiación superior a 30 millones de euros destinada a varios proyectos residenciales promovidos por un mismo grupo promotor en la Costa del Sol. Las operaciones respaldan el desarrollo y la rehabilitación de villas de alto standing en algunas de las zonas más exclusivas de Málaga, concretamente en Benahavís y Nueva Andalucía.

Los proyectos contemplan la construcción y reforma integral de viviendas unifamiliares de lujo con superficies de hasta cerca de 2.000 metros cuadrados interiores, diseñadas para compradores de alto poder adquisitivo. Las propiedades incorporarán servicios prémium como spas, gimnasios, hammams, piscinas interiores y exteriores, bodegas, salas de ocio, amplias zonas ajardinadas y vistas abiertas al mar.

Las promociones se ubican en urbanizaciones privadas y de baja densidad, próximas a Marbella, Puerto Banús y la Milla de Oro. Estas áreas continúan concentrando una elevada demanda residencial internacional gracias a su oferta de servicios exclusivos, colegios internacionales, campos de golf y buena conexión con el aeropuerto de Málaga.

Estas operaciones reflejan el dinamismo del mercado residencial prémium en la Costa del Sol, impulsado por la demanda internacional y por la consolidación de Marbella y Benahavís como destinos de referencia para compradores e inversores internacionales.

Crecimiento de Fiduciam en España

La actividad de Fiduciam en España mantiene una evolución positiva tras ocho años de presencia en el mercado nacional. En originación, la firma registró un crecimiento del 96,3 % entre 2023 y 2024, y del 126 % entre 2024 y 2025.

Además de aumentar el volumen financiado, la compañía ha ampliado su presencia geográfica más allá de las zonas tradicionalmente prime. A las operaciones en Madrid, Barcelona, Málaga o Baleares se suman nuevas financiaciones en Murcia, Guadalajara, Alicante, Cádiz y, recientemente, Las Palmas, donde Fiduciam ha cerrado una promoción inmobiliaria de 15 millones de euros.

Otro de los pilares del crecimiento de la firma ha sido la recurrencia de clientes y el peso creciente de las recomendaciones. Actualmente, uno de cada tres clientes ha financiado más de un proyecto con Fiduciam, reflejo de la confianza construida por la compañía desde su entrada en el mercado español.

En paralelo, Fiduciam España ha reforzado su estructura local con tres nuevas incorporaciones en Madrid, alcanzando un equipo de ocho profesionales. Entre ellas destaca la incorporación de Pedro Yenes como nuevo responsable de originación, con el objetivo de reforzar la capacidad de la firma para identificar nuevas oportunidades en el mercado nacional.

«Nuestro crecimiento en España demuestra que existe una demanda de financiación rápida, flexible y transparente para el sector inmobiliario, especialmente en un contexto donde muchos promotores siguen encontrando limitaciones en la financiación tradicional», señala Cristina Villén, directora de Fiduciam.

Sobre Fiduciam

Fundada en 2015, Fiduciam ha financiado más de 1.800 millones de euros en más de 800 operaciones inmobiliarias en Europa.

La firma comenzó a operar en España en 2018 y, desde entonces, ha superado los 550 millones de euros financiados en unas 120 operaciones en el país. Fiduciam ofrece soluciones de financiación con garantía hipotecaria para promoción inmobiliaria, compra de suelo, rehabilitación de activos y necesidades de liquidez.

A través de estas operaciones, la compañía contribuye a impulsar nuevos desarrollos y proyectos de rehabilitación que ayudan a incrementar la oferta de vivienda en distintos mercados del país.