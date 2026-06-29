El fundador de Freedom Holding Corp., Timur Turlov, anuncia su candidatura a vicepresidente de la FIDE

Timur Turlov, presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán y fundador y accionista mayoritario de Freedom Holding Corp., ha anunciado su candidatura al cargo de vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Según Turlov, su decisión de presentarse refleja el trabajo que la Federación de Ajedrez de Kazajistán ha llevado a cabo en los últimos años para desarrollar, digitalizar y popularizar el ajedrez en todo el país.

«Mi objetivo es aportar más estabilidad, equilibrio y entendimiento mutuo a la FIDE. Freedom Holding Corp., como uno de los principales grupos fintech de Asia Central, puede ayudar a que la federación sea más digital y esté más orientada a la tecnología», afirmó Timur Turlov.

Añadió que su candidatura también refleja el creciente papel de Kazajistán en la comunidad internacional del ajedrez.

«En este sentido, represento no solo a mí mismo, sino también a Kazajistán, un país que cada vez es más reconocido internacionalmente como un socio fiable, capaz de construir un diálogo sereno y equilibrado. Creo que es importante aportar estas cualidades —experiencia tecnológica, resiliencia y apertura a la cooperación— a las instituciones internacionales», señaló.

Las elecciones para la dirección de la FIDE se celebrarán los días 26 y 27 de septiembre de 2026 en Uzbekistán, durante la Asamblea General de la Federación Internacional de Ajedrez. De acuerdo con las normas de la FIDE, los candidatos a presidente y vicepresidente concurren en una candidatura conjunta. Turlov se presentará junto al actual presidente de la FIDE en las próximas elecciones.

Desde que asumió la presidencia de la Federación de Ajedrez de Kazajistán en 2023, Turlov ha supervisado un periodo de rápido crecimiento del ajedrez en el país. En 2025, los ajedrecistas kazajos obtuvieron 162 medallas en competiciones internacionales, incluidas 64 medallas de oro. Además, más de 1.500 escuelas y más de 60.000 estudiantes participan actualmente en el programa escolar de ajedrez del país.

En abril de 2026, Freedom Holding Corp. adquirió ChessBase, una de las principales plataformas mundiales de software y análisis de ajedrez, y prevé invertir alrededor de 5 millones de euros en su desarrollo. El ajedrez también está pasando a formar parte del ecosistema digital de Freedom a través de la Freedom SuperApp, que ya retransmite torneos internacionales y ampliará su oferta con contenidos educativos, problemas de ajedrez, partidas de entrenamiento y juego en línea.

Timur Turlov es un empresario kazajo, fundador y accionista mayoritario de Freedom Holding Corp., una empresa internacional de tecnología financiera cotizada en el Nasdaq y con sede en Almaty y Nueva York, que opera en más de 20 países. En 2026, la compañía anunció acuerdos para adquirir Turkish Bank A.S. y solicitó una licencia bancaria en Francia, donde prevé invertir 500 millones de euros en la creación de un banco digital y de infraestructura local.

Acerca de Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. presta servicios financieros en 22 países, entre ellos Kazajistán, Estados Unidos, Chipre, Polonia, España, Uzbekistán y Armenia. La sede ejecutiva principal de la compañía se encuentra en la ciudad de Nueva York. En Kazajistán, Freedom desarrolla activamente su ecosistema financiero y digital, que incluye Freedom Bank, Freedom Broker, las aseguradoras Freedom Life y Freedom Insurance, así como un segmento de estilo de vida que integra Arbuz.kz, Freedom Ticketon y Aviata. Las acciones de Freedom Holding Corp. cotizan en el mercado tecnológico estadounidense NASDAQ, en la Bolsa de Kazajistán (KASE) y en la Astana International Exchange (AIX) con el símbolo bursátil FRHC. Freedom Holding Corp. está regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y sus acciones ordinarias forman parte del índice Russell 3000®.