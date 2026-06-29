Con julio y agosto a solo unos días vista, los viajeros españoles siguen buscando formas de sacar el máximo partido a su presupuesto para estas vacaciones y, aunque el contexto global actual ha generado cierta incertidumbre en torno a la evolución de los precios de vuelo, los datos de KAYAK señalan un escenario positivo para los viajeros españoles.

De acuerdo con el análisis semanal de tendencias de precios de vuelos del motor de búsqueda de viajes, los precios medios de los vuelos desde España hacia distintas regiones del mundo como Asia, América del Sur, Europa y África muestran un ligero descenso durante la última semana. Esto significa que siguen existiendo numerosos destinos donde es posible disfrutar de una escapada de verano sin gastar de más.

Para facilitar la planificación de los viajes, KAYAK revela los 15 destinos nacionales e internacionales más económicos para este verano.

Los 15 destinos nacionales más económicos para los viajeros españoles este verano

Desde escapadas de playa en el Mediterráneo hasta destinos urbanos tanto en el norte como en el sur de España, los viajeros aún pueden encontrar opciones muy asequibles a nivel doméstico y para todos los gustos.

Valencia lidera el ranking de los destinos nacionales más económicos, seguida de Ibiza y Palma de Mallorca, mientras que Santander destaca como uno de los destinos en el que los viajeros pueden encontrar oportunidades adicionales de ahorro, con precios medios de vuelos un 30 % más bajos que los del verano de 2025.

Estos son los destinos nacionales más económicos y el precio medio vuelo ida y vuelta en clase turista verano 2026.

Valencia: 63€ Ibiza: 80€ Palma de Mallorca: 85€ Santander: 93€ Bilbao: 101€ Alicante: 104€ Oviedo: 110€ San Sebastián: 110€ Madrid: 112€ A Coruña: 116€ Málaga: 117€ Barcelona: 118€ Granada: 119€ Sevilla: 121€ Mahón: 125€

Los 15 destinos internacionales más económicos para los viajeros españoles este verano

Más lejos de casa, Francia, Italia, Portugal, Marruecos y Reino Unido se consolidan como algunos de los países más atractivos para los viajeros españoles que están planeando una escapada de verano asequible, con precios de vuelos entre los 85 € y los 138 € de media.

El ranking de los destinos internacionales más económicos para este verano está dominado por los destinos europeos de corta distancia. Burdeos lidera la clasificación – con una caída en los precios medios de los vuelos del 41% en comparación con el verano pasado – seguido de Milán y Bérgamo.

Estos son los destinos internacionales más económicos y el precio medio vuelo ida y vuelta en clase turista verano 2026.

Burdeos, Francia: 85€ Milán, Italia: 93€ Bérgamo, Italia: 97€ Marsella, Francia: 99€ Oporto, Portugal: 101€ Lisboa, Portugal: 103€ Faro, Portugal: 110€ Roma, Italia: 116€ Venecia, Italia: 117€ Bolonia, Italia: 122€ Marrakech, Marruecos: 124€ Bristol, Reino Unido: 126€ Londres, Reino Unido: 128€ Toulouse, Francia: 137€ Manchester, Reino Unido: 138€

Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa afirma, «aquellos viajeros dispuestos a mirar más allá de los 15 primeros destinos pueden encontrar aún más oportunidades para ahorrar, con precios de vuelos a Almería un 27 % más bajos que el año pasado y precios medios de vuelos a Londres y Turín un 18% y 17 % más baratos que el verano pasado».