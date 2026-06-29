Polaris anuncia los resultados de la elección de consejeros en la Junta General Anual de Accionistas

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris» o la «Compañía») se complace en anunciar que los seis candidatos a consejero propuestos por la dirección fueron elegidos como consejeros de la Compañía en la Junta General Anual de Accionistas, celebrada hoy mediante retransmisión en directo por videoconferencia. Cada consejero permanecerá en el cargo hasta la clausura de la próxima Junta General Anual de Accionistas de la Compañía o hasta que sus sucesores sean debidamente elegidos o nombrados.

A continuación, se presentan los resultados de la votación, basados en los poderes de representación recibidos y en la votación realizada mediante papeleta electrónica (nombre de los candidatos a consejero, número total de votos y porcentaje de votos):

Jaime Guillen: 9.351.125 votos a favor (97,69 %).

9.351.125 votos a favor (97,69 %). James V. Lawless: 9.345.405 votos a favor (97,63 %).

9.345.405 votos a favor (97,63 %). Marc Murnaghan: 9.355.472 votos a favor (97,74 %).

9.355.472 votos a favor (97,74 %). Marcela Paredes de Vásquez: 9.383.074 votos a favor (98,03 %).

9.383.074 votos a favor (98,03 %). Catherine Fagnan: 9.386.661 votos a favor (98,06 %).

9.386.661 votos a favor (98,06 %). Adarsh P. Mehta: 9.394.433 votos a favor (98,15 %).

Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense cotizada en bolsa dedicada a la adquisición, el desarrollo y la explotación de proyectos de energías renovables en América Latina y el Caribe. La compañía contribuye a la transición energética mediante un modelo de negocio sólido desde el punto de vista financiero y con un alto rendimiento operativo.

La cartera de activos de Polaris incluye una planta geotérmica (82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos en operación (35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

*Es posible consultar la tabla al completo en las fotografias que se adjuntan con el comunicado.