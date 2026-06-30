CEI Europe organiza en julio tres jornadas sobre IA aplicada a la empresa en Madrid, Barcelona y Mallorca

CEI Europe celebrará los próximos 7, 8 y 9 de julio de 2026 una nueva edición del evento AI Innovation Day, una serie de jornadas presenciales en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca con el objetivo de analizar el impacto de la inteligencia artificial en la gestión empresarial.

Los encuentros están dirigidos a profesionales del ámbito directivo y tecnológico – CEO, CFO, CIO, directores de operaciones y responsables comerciales – y abordarán aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial agéntica en procesos empresariales complejos, con ejemplos basados en entornos reales de producción.

Tres ciudades, tres enfoques sectoriales

La primera jornada tendrá lugar el 7 de julio en Madrid, en las instalaciones de Microsoft Ibérica situadas en el Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Este encuentro estará enfocado en los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria, donde se analizarán casos de uso vinculados a la automatización de procesos, la planificación operativa y la gestión de datos.

El 8 de julio, Barcelona acogerá la segunda jornada en la sede de Microsoft Ibérica en el distrito de Sant Martí. En este caso, el enfoque será transversal y dirigido a empresas de distintos sectores, con contenidos centrados en la aplicación de la inteligencia artificial en la mejora de la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

El ciclo finalizará el 9 de julio en Palma de Mallorca, en el Parc Bit, con una jornada orientada al sector turístico. Durante esta sesión se abordará la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión hotelera y la evolución de soluciones tecnológicas específicas del sector.

Programa y formato

Según la información facilitada por la organización, el programa incluirá sesiones centradas en la automatización de tareas, el rediseño de procesos empresariales mediante inteligencia artificial y el impacto de estas tecnologías en la productividad. También se presentarán prototipos y ejemplos de implementación en empresas, con métricas de impacto y modelos aplicables a diferentes sectores.

Las jornadas contarán con la participación de Sunil Senan, CEO global de CEI, así como responsables de operaciones y producto de la compañía. Participarán también como colaboradores tecnológicos Microsoft, Companial y Factorial.

El formato combinará ponencias, demostraciones técnicas y espacios de intercambio entre profesionales en jornadas de mañana. La asistencia es gratuita previa inscripción, con aforo limitado en cada sede.

Sobre CEI Europe

CEI Europe es una consultora tecnológica y partner certificado de Microsoft especializada en soluciones de gestión empresarial basadas en Microsoft Dynamics 365 Business Central, con presencia en los sectores de construcción y promoción inmobiliara, turismo y empresas multisector. Con más de 2.100 clientes y operaciones en 25 países, CEI Europe acompaña a las empresas en sus procesos de transformación digital e integración de inteligencia artificial en la gestión operativa.

Más información e inscripciones

• AI Innovation Day Madrid — 7 de julio de 2026

https://www.ceieu.ai/evento-ai-innovation-day-madrid-7-de-julio-2026/

• AI Innovation Day Barcelona — 8 de julio de 2026

https://www.ceieu.ai/ai-innovation-day-barcelona-8-de-julio-2026/

• AI Innovation Day Palma de Mallorca —9 de julio de 2026

https://www.ceieu.ai/ai-innovation-day-mallorca-9-julio-de-2026/

Vídeos

CEI: Operando la empresa agéntica