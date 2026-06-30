U.S. Polo Assn. recibe premios internacionales en las categorías de negocio, deporte y contenidos

U.S. Polo Assn.®, la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), continúa ganando impulso a nivel mundial en 2026 al obtener una serie de prestigiosos premios y reconocimientos que reflejan la expansión de su presencia internacional, el fortalecimiento de la confianza de los consumidores y su creciente influencia en la creación de contenidos y narrativas inspiradas en el deporte.

Entre los principales reconocimientos obtenidos este año, la marca global, con un valor de varios miles de millones de dólares, fue galardonada en la 11.ª edición de los Globee Awards for Achievement 2026 con el oro en la categoría «Global Expansion» y la plata en la categoría «Brand Development». Estos premios destacan la capacidad de U.S. Polo Assn. para expandir una marca auténtica inspirada en el deporte a más de 190 países, al tiempo que construye una identidad de marca coherente y relevante en mercados de todo el mundo. Este reconocimiento llega tras alcanzar unas ventas minoristas globales récord de 2.700 millones de dólares en 2025, lo que refuerza la trayectoria ascendente de la marca.

La confianza y la credibilidad entre los consumidores también ocuparon un lugar destacado en 2026. U.S. Polo Assn. fue reconocida con la distinción de 5 estrellas en la clasificación «Most Trusted Brands» de USA TODAY, elaborada a partir de una encuesta nacional en la que participaron más de 23.000 consumidores estadounidenses. Este reconocimiento pone de manifiesto la sólida conexión de la marca con los consumidores gracias a la calidad, la accesibilidad y la autenticidad arraigadas en el deporte del polo. En India, uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento para la marca, U.S. Polo Assn. fue reconocida por Marksmen Daily como una de las «Most Trusted Brands of India», lo que subraya su posición como la mayor marca de moda masculina sport-casual del país.

Ampliando su papel en los medios deportivos y la creación de contenidos, Global Polo, la filial de medios de U.S. Polo Assn., también recibió varios reconocimientos por su producción original Breakaway. La serie, distribuida por ESPN, fue finalista en los Cynopsis Sports Awards 2026 en la categoría «Best Specialized Sports Content Storytelling» gracias al episodio de su tercera temporada Polo in the Palm Beaches, y además obtuvo por tercer año consecutivo un premio Platinum en los LIT Entertainment Awards 2026, en la categoría «Television – Original Content», por el episodio Polo in India de su segunda temporada. La galardonada serie ofrece una mirada exclusiva al mundo de la alta competición y refuerza el compromiso de la marca con la promoción del deporte del polo mediante historias atractivas y contenido entre bastidores.

Reforzando aún más la estrategia de marketing basada en contenidos de U.S. Polo Assn., el segundo número de su revista internacional Field X Fashion fue finalista en la categoría «Best Use of Print» de los International Content Marketing Awards 2025, cuyos resultados se anunciaron a principios de 2026. Esta publicación única reúne el universo de U.S. Polo Assn. —deporte, moda, filantropía y cultura— a través de un enfoque editorial de alta calidad y narrativas visuales que ponen en valor la auténtica herencia de la marca.

«Estos reconocimientos internacionales reflejan la solidez de nuestra estrategia global y la autenticidad que sigue diferenciando a U.S. Polo Assn. mientras construimos una marca que conecta con los mercados de todo el mundo a través del deporte del polo», afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa encargada de gestionar la marca U.S. Polo Assn. «Nuestro crecimiento está impulsado por una visión clara basada en la coherencia, la creatividad y un propósito definido».

Actualmente, la presencia global de U.S. Polo Assn. abarca 190 países, con aproximadamente 1.200 tiendas y un ecosistema digital en rápida expansión compuesto por más de 60 sitios de comercio electrónico disponibles en 20 idiomas. Respaldada por sólidas alianzas internacionales, entre ellas ESPN en Estados Unidos y destacados operadores de televisión en Europa, India y Oriente Medio, la marca continúa ampliando su alcance entre los aficionados al deporte y los consumidores.

De cara al futuro, U.S. Polo Assn. seguirá impulsando este crecimiento mediante su campaña global The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™, que celebra el auténtico origen de una de las prendas más icónicas del mundo de la moda. Con un enfoque centrado en el crecimiento sostenido, la relevancia cultural y la creación de contenidos inspirados en el deporte, U.S. Polo Assn. continúa consolidándose como una de las mayores y más accesibles marcas deportivas licenciadas del mundo.

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global valorada en varios miles de millones de dólares y distribución a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., además de miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño en más de 190 países. La marca patrocina importantes competiciones de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en el NPC de The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Gracias a acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, Star Sports en India y BeIn Sports en Oriente Medio, algunos de los principales campeonatos mundiales de polo patrocinados por U.S. Polo Assn. se retransmiten actualmente a millones de aficionados de todo el mundo.

Gracias a su éxito como marca internacional, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail, GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros destacados medios de comunicación. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. Asimismo, administra su filial Global Polo, líder mundial en contenidos relacionados con el deporte del polo. Para más información, visitar globalpolo.com o el canal de Global Polo en YouTube.