Yunbit defiende un modelo de ERP que integra seguridad, soberanía digital y especialización sectorial

La seguridad, un compromiso permanente y no puntual

En un entorno donde los requisitos de ciberseguridad y cumplimiento normativo son cada vez más exigentes, Yunbit ha adoptado un modelo de mejora continua en materia de seguridad que abarca auditorías periódicas, cifrado de la información, control de identidades, planes de continuidad de servicio y formación interna.

«En Yunbit entendemos la seguridad como una inversión continua, no como un sello que se obtiene una vez. Trabajamos con un plan permanente de seguridad, respondiendo a la exigencia creciente de los clientes que necesitan operar con las máximas garantías», afirma Juan Conde, CEO de Yunbit.

La seguridad, según Juan Conde, no es un módulo separado sino un criterio transversal presente en cada decisión de arquitectura, en cada release y en cada decisión de infraestructura. «El valor que aportamos a un cliente no se mide solo por la funcionalidad, sino por la confianza con la que opera sobre la plataforma», añade.

Soberanía digital: una decisión estratégica de reducción de riesgo

El debate sobre la soberanía digital ha ganado relevancia en el mercado empresarial español, impulsado por el avance del marco regulatorio europeo —RGPD, NIS2 y DORA— y por la creciente conciencia sobre los riesgos de depender de infraestructuras y proveedores fuera del ámbito comunitario.

«Para una empresa española, trabajar con un proveedor que desarrolla en España y opera dentro del marco regulatorio europeo significa, sobre todo, gestión de riesgo. Reduce la exposición a cambios normativos, a interrupciones del servicio y a interpretaciones jurídicas que escapan al control de la organización. No es una cuestión ideológica: es asegurarse de que el software de gestión está alineado con el marco en el que opera la empresa», explica Conde.

El CEO de Yunbit subraya además que el ERP ha pasado a ocupar un lugar central en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias: «El marco normativo europeo coloca al ERP en el centro de muchas obligaciones: gestión de datos, trazabilidad, registro de incidentes, continuidad de servicio. No basta con que el ERP funcione; tiene que poder demostrar cómo funciona».

Verticalización: especialización desde el origen

Frente al modelo de ERP horizontal genérico, Yunbit apuesta por soluciones especializadas diseñadas desde su origen para los procesos concretos de cada sector. Su porfolio incluye soluciones de ERP, SGA (gestión de almacenes), GMAO (mantenimiento), e-commerce y RR. HH., orientadas a sectores como la logística, la industria, la distribución y los servicios.

«La operativa de un almacén logístico, el mantenimiento de una planta industrial o la gestión de personas en una empresa de servicios responden a lógicas muy distintas. Nuestro enfoque es ofrecer soluciones diseñadas desde el origen para esas operativas concretas. Eso acorta los proyectos, reduce la necesidad de adaptaciones costosas y permite que la solución acompañe la evolución del negocio», señala Conde.

Según la compañía, el mercado español muestra tres tendencias en la demanda de software de gestión: plazos de implantación más cortos, mayor valoración de la cercanía del proveedor y un nivel de exigencia significativamente más alto en seguridad y cumplimiento normativo. «Las tres encajan bien con la propuesta de Yunbit: soluciones verticales, equipo cercano y un enfoque continuo en seguridad y cumplimiento», concluye el CEO.

Acerca de Yunbit

Yunbit es una empresa española de software de gestión empresarial con sedes en Jerez de la Frontera y Madrid. Desarrolla soluciones ERP, SGA, GMAO, e-commerce y RR. HH. para empresas de múltiples sectores, con un modelo de implantación orientado a la especialización sectorial y al cumplimiento del marco regulatorio europeo. Más información en www.yunbit.es.