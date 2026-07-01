Bodegas San Martín presenta el primer rosado desalcoholizado elaborado en Navarra

Bodegas San Martín ha presentado Dominio de Unx Rosado Sin Alcohol, el primer rosado desalcoholizado elaborado en la Comunidad Foral. La nueva referencia nace en San Martín de Unx a partir de la variedad de uva Garnacha y responde a la evolución de los hábitos de consumo y a la creciente demanda de alternativas sin alcohol dentro del sector vinícola.

El producto está dirigido a personas que valoran el vino, el origen local y la tradición vitivinícola, pero que en determinados momentos no pueden o no quieren consumir alcohol. Entre estos casos se encuentran situaciones como la conducción, la medicación, el embarazo, la lactancia, la moderación o una decisión puntual de consumo.

El lanzamiento supone un paso relevante para la bodega cooperativa, que incorpora al mercado una propuesta sin alcohol desde un municipio estrechamente vinculado al rosado y a la Garnacha. La clave del proyecto no está únicamente en retirar el alcohol, sino en mantener una identidad asociada a la variedad, al territorio y a la tradición.

Dominio de Unx Rosado Sin Alcohol no se presenta como un refresco ni como una bebida ajena al vino, sino como un rosado desalcoholizado pensado para aperitivos, comidas y sobremesas en las que el consumidor busca una copa de vino, aunque el alcohol no sea una opción.

Un rosado desalcoholizado con identidad de Garnacha

El vino ha sido desarrollado bajo la dirección técnica de Gonzalo Celayeta, enólogo y director técnico de Bodegas San Martín, reconocido por su trabajo en la elaboración de rosados y por la aplicación de la innovación en sus vinos.

Su planteamiento ha partido de una premisa clara: para conseguir un buen rosado desalcoholizado, primero hay que elaborar un buen rosado. Desde esa base, el proceso se ha orientado a conservar los elementos que hacen reconocible a esta categoría, como la frescura, la expresión frutal y el equilibrio.

«Queríamos que, aun sin alcohol, el vino siguiera hablando de Garnacha, de San Martín de Unx y de una forma de entender el rosado que aquí conocemos muy bien. En el proceso hemos trabajado para conservar lo que hace reconocible a un buen rosado: frescura, expresión frutal y equilibrio», explica Celayeta.

Nuevos hábitos de consumo en el sector del vino

La nueva referencia se enmarca en una categoría que está ganando presencia en el mercado y que abre nuevas oportunidades para bodegas, hostelería y consumidores. En los últimos años, las bebidas sin alcohol han ampliado su espacio en cartas, lineales y hábitos de consumo, también dentro del ámbito del vino.

En este contexto, el reto para las bodegas consiste en ofrecer alternativas que mantengan los códigos propios de la categoría: identidad, variedad, origen y uso gastronómico.

Bodegas San Martín apuesta así por una propuesta que mira a los nuevos hábitos de consumo sin desvincularse de su trayectoria. La cooperativa, fundada sobre el trabajo compartido de familias viticultoras de San Martín de Unx, suma una referencia innovadora a una historia ligada al viñedo, a la Garnacha y a la elaboración de rosados.

Con este lanzamiento, la bodega refuerza su apuesta por la innovación y la responsabilidad social, adentrándose en una categoría que permite ampliar los momentos de consumo del vino sin alcohol y ofrecer nuevas opciones a consumidores y profesionales de la hostelería.