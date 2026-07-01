Cainiao refuerza su centro de Madrid con un nuevo sistema de clasificación automatizada

Cainiao ha anunciado que su centro de clasificación en San Fernando de Henares, Madrid; completará a finales de junio la actualización y puesta en marcha de una nueva generación de maquinaria de clasificación automatizada desarrollada con tecnología propia.

Esta inversión forma parte del plan de Cainiao para seguir reforzando su infraestructura logística en Europa y permitirá incrementar tanto el nivel de automatización como la capacidad operativa del centro. La mejora está especialmente orientada al tratamiento de paquetes grandes, voluminosos o de formatos irregulares, así como productos para el hogar o equipamiento deportivo a apunta a responder a las necesidades cada vez más diversas del comercio electrónico, tanto nacional como internacional.

Automatización para artículos voluminosos: más de un 160 % de mejora en eficiencia

Actualmente los productos de gran tamaño —como mobiliario, decoración, equipamiento deportivo o artículos para actividades al aire libre— representan una categoría en crecimiento constante en las plataformas de comercio electrónico.

A diferencia de los envíos convencionales de pequeño formato (moda, belleza o electrónica de consumo), estos paquetes presentan mayores dimensiones, pesos más elevados y formatos menos estandarizados, lo que exige sistemas logísticos más flexibles.

Tras esta actualización, el centro incorpora un sistema automatizado capaz de gestionar paquetes de gran volumen y formatos irregulares, con una capacidad máxima de carga de 45 kg por unidad y un rendimiento aproximado de 4.000 paquetes por hora. Según datos de la compañía, esta mejora supone un incremento de eficiencia superior al 160 % respecto al procesamiento manual.

Tecnología propia para una operación más flexible y precisa

El nuevo sistema ha sido desarrollado íntegramente por Cainiao: desde el diseño del equipamiento y los sistemas de control hasta los algoritmos de clasificación.

La integración entre software y hardware permite adaptar de forma flexible las reglas operativas y la asignación de rutas en función de las necesidades del negocio.

Entre las principales mejoras destaca la ampliación hasta 120 rampas de salida independientes, lo que permite asignar destinos de forma más eficiente, reducir intervenciones manuales y disminuir errores operativos.

Además, el sistema incorpora reconocimiento de códigos de barras mediante escaneo omnidireccional de seis caras. De este modo, el paquete puede ser identificado automáticamente independientemente de su orientación en la cinta de clasificación, agilizando el flujo operativo y aumentando el nivel de automatización.

Cai Wenming, director general de Cainiao Iberia, señaló al respecto: «esta actualización representa un avance importante en nuestra capacidad de servicio. Una mayor automatización se traduce en procesos más precisos y una operativa más estable, permitiendo entregas más rápidas y fiables. Al mismo tiempo, el aumento de capacidad nos permite ampliar las horas límite de recogida y ofrecer una mayor flexibilidad a los comerciantes. Especialmente en categorías de gran volumen, donde tradicionalmente existían limitaciones derivadas de la gestión manual, esta mejora permite alcanzar niveles de automatización comparables a los de los envíos estándar».

Preparados para los picos de demanda en temporada alta

Cainiao continúa ampliando su inversión en infraestructura logística en España. Durante campañas de alta actividad comercial, el centro puede operar de forma ininterrumpida las 24 horas y superar una capacidad de 400.000 paquetes diarios, garantizando la estabilidad operativa en periodos clave como Black Friday y la época festiva.

El aumento del nivel de automatización también aporta una mayor flexibilidad operativa, permitiendo absorber incrementos de demanda sin necesidad de ampliar de forma significativa la contratación temporal.

En términos de distribución, Cainiao cuenta actualmente con más de 11.000 puntos de recogida y 500 taquillas inteligentes en España y refuerza sus capacidades de reparto durante los periodos de mayor actividad para ofrecer una experiencia de entrega más rápida y flexible.

Desde la automatización del centro logístico hasta el despliegue de la red de reparto, Cainiao continúa desarrollando una infraestructura logística integral para el comercio electrónico en España y Europa.